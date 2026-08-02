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Neprijatni miris stopala nekada je stalni problem, koji se intenzivira tokom toplih letnjih meseci. Redovna higijena stopala, dezinfekcija obuće i promene životnih navika uglavnom u bitnoj meri ublaže problem. Ipak, moguće je da stopala neprijatno mirišu i pored mera opreza. U ovim situacijama ova neprijatnost može da bude i zdravstveni problem i, na primer, posledica dijabetesa, gljivične ili bakterijske infekcije.

Bromodoza

Stručni naziv za neprijatan miris stopala je bromodoza. Kod nekih osoba javlja se samo nakon jakog treninga ili napornog dana, dok je kod drugih problem hronične prirode. Podijatar dr Džoj Rouland kaže da je tada možda vreme da promenite način nege stopala. Ona navodi osam stvari koje možete pokušati kod kuće kako biste smanjili neprijatan miris.

Mogu li preparati i kućni lekovi da deluju?

Da li će kućni tretmani biti dovoljni da uklone neprijatan miris stopala zavisi od uzroka problema, ali i od toga šta smatrate „neprijatnim mirisom“. Nije realno da očekujete da stopala nemaju nikakav miris, ali određene kućne metode mogu pomoći da se miris ublaži.

Nije realno da očekujete da stopala nemaju nikakav miris, ali određene kućne metode mogu pomoći da se miris ublaži Foto: Profimedija

Potapajte stopala

Temeljno pranje stopala podrazumeva više od brzog ispiranja tokom tuširanja. Dr Rouland preporučuje potapanje stopala.

Za kupku sa epsom solju, rastvorite pola šolje soli u većoj posudi sa toplom vodom i držite stopala potopljena oko 10 do 20 minuta. Prema njenim rečima, so izvlači vlagu iz kože i na taj način sprečava razvoj bakterija.

Za kupku sa sirćetom, pomešajte dva dela vode sa jednim delom sirćeta u kadi ili većoj posudi sa toplom vodom i potapajte stopala 15 do 20 minuta jednom nedeljno. Možete koristiti belo ili jabukovo sirće. Bakterije se teže razmnožavaju kada dođu u dodir sa sirćetom. Sirće stvara uslove u kojima se bakterije teže razmnožavaju.

Nemojte koristiti ovu kupku ako imate otvorene rane, ogrebotine ili posekotine na stopalima.

Važno je da stopala dobro operete, posebno prostor između prstiju.

Suva stopala

Bez obzira na način nege koji izaberete, obavezno dobro osušite stopala nakon kupanja, potapanja ili plivanja. Neprijatan miris najčešće se razvija kada su stopala vlažna. Ako vam se stopala tokom dana mnogo znoje, ponesite dodatni par čarapa koje upijaju vlagu i promenite ih tokom pauze za ručak ili nakon treninga.

Secite nokte na stopalima

Pravilna nega noktiju može značajno uticati na miris stopala. Redovno čistite prostor ispod noktiju kako biste sprečili nakupljanje prljavštine, bakterija, gljivica i drugih nečistoća. Važno je i da nokte pravilno sečete. Ako su predugački, ispod njih se lako zadržavaju vlaga i nečistoća, a ako ih sečete suviše kratko, raste opasnost od urastanja nokta i infekcije.

Važno je i da nokte pravilno sečete. Foto: Shutterstock

Uklonite odumrle ćelije kože

Bakterije se ne hrane samo znojem, već im pogoduju i odumrle ćelije kože stopala. Zato jednom nedeljno koristite piling za stopala ili kamen za pete kako biste uklonili višak kože.

Dezinfikujte obuću

Ako se neprijatan miris oseća iz cipela čak i kada ih ne nosite, dezinfekcioni sprej koji se koristi za kućne površine može pomoći u uklanjanju bakterija. Birajte sprejeve koji sadrže etanol i druge sastojke za dezinfekciju.

Dr Rouland savetuje da izvadite uložak iz obuće, lagano ga naprskate i ostavite da se osuši 24 sata. Nakon toga vratite uložak u cipelu.

Koristite puder

Ako primećujete da vam se stopala mnogo znoje, možete koristiti antiperspirant za stopala koji se kupuje bez recepta. Druga mogućnost je da u obuću stavite malo bebi pudera u prahu kako biste smanjili vlagu. Možete koristiti i običan antiperspirant za pazuh, jer može pomoći u kontroli znojenja.

Hodajte bosi u zatvorenom prostoru

Pustite kožu stopala da diše. Hodajte po kući bosonogi. Naravno, podovi treba da budu čisti i bez predmeta koji bi mogli da povrede stopalo.

Hodanje bosih nogu kod kuće nije preporučljivo za osobe koje imaju povećan rizik od komplikacija nakon povrede stopala ili za pacijente sa dijabetesom.

Birajte odgovarajuću obuću

Ako imate problem sa neprijatnim mirisom stopala, izbor obuće je veoma važan. Kada god je moguće, nosite otvorenu i prozračnu obuću koja nije pretesna; birajte obuću od prirodnih materijala poput kože ili pamuka; izbegavajte da nosite isti par obuće svakog dana; kombinujte obuću sa čistim pamučnim čarapama.

Ako imate problem sa neprijatnim mirisom stopala, izbor obuće je veoma važan. Foto: Shutterstock

Kada je potrebno da ipak odemo kod lekara?

Postoje različita zdravstvena stanja koja mogu da utiču na pojačan telesni miris, uključujući bakterijske i gljivične infekcije, dijabetes i bolesti bubrega.