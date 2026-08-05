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Sok od krastavca reklamira se na društvenim mrežama kao sredstvo koje pomaže kod kamena u bubregu. Podvlači se da je ovaj sok prirodni diuretik koji uklanja toksine, a istovremeno hidrira telo i smanjuje nivo mokraćne kiseline. Lekari kažu da je kamen u bubregu stanje koje zahteva odgovarajuće lečenje, mineralni kristali jednostavno se ne mogu istopiti sokom.

Mit ili istina?

Nefrolog dr Bhanu Mishra potvrđuje da se kamen u bubregu ne može „istopiti“ pomoću soka. Krastavac sadrži antioksidanse i biljna jedinjenja, ali ne postoje naučni dokazi koji pokazuju da ona mogu hemijski da razgrade strukturu bubrežnog kamena.

- Iako sok od krastavca može biti osvežavajući napitak, on nije sredstvo za uklanjanje kamena. Većina malih kamenaca izađe prirodnim putem, dok je za veće neophodan medicinski tretman - tvrdi dr Mishra.

Većina malih kamenaca izađe prirodnim putem, dok je za veće neophodan medicinski tretman Foto: Shutterstock

Šta je bolje od soka od krastavaca?

Nefrolog dr Ganesh Srinivasa Prasad objašnjava da postoje različite vrste bubrežnih kamenaca koji nastaju zbog raznovrsnih faktora rizika, kao što su hormonski poremećaji i infekcije. Kada se kamen već formira, njegovo uklanjanje najčešće zahteva medicinsku intervenciju, dok određene preventivne mere mogu da smanje rizik od ponovnog nastanka.

Lečenje zavisi od vrste kamena. Ne postoje dokazi da sok od svežeg krastavca može da spreči nastanak bilo koje vrste bubrežnih kamenaca. Umesto oslanjanja na jednostavan sok, dr Prasad preporučuje promene životnih navika i ishrane, kao što su dovoljan unos tečnosti, kontrola konzumacije soli, održavanje zdrave telesne težine i izbegavanje hrane bogate oksalatima, navodi nefrolog.

Namirnice sa dosta oksalata su blitva, spanać, cvekla, bademi, kikiriki, soja i tamna čokolada. Oksalati se vezuju za kalcijum i mogu da podstaknu stvaranje kamena u bubregu kod osetljivih osoba.

Kod osoba koje imaju sklonost ka stvaranju kamenaca od mokraćne kiseline, manji unos mesa, šećera i ugljenih hidrata, kao i izbegavanje alkohola i pušenja, može pomoći u smanjenju rizika.

Da li je moguće rastvoriti kamen u bubregu pomoću napitka od krastavca?

Ne, nije moguće rastvoriti kamen u bubregu bilo koje veličine pomoću napitka od krastavca. Nijedan prirodni sok ili napitak, bilo da je u pitanju krastavac ili neka druga biljka, ne može da rastvori sve vrste i veličine bubrežnih kamenaca, preciziraju lekari.

Kamenci veći od oko 5 milimetara uglavnom zahtevaju medicinsku pomoć, poput terapije udarnim talasima ili hirurškog uklanjanja. Manji kamenci u nekim situacijama mogu da se izbace uz povećan unos tečnosti, ali ni tada napitak od krastavca nije garantovano rešenje.

- Problem dodatno komplikuje činjenica da nisu svi bubrežni kamenci isti. Neki su građeni od kalcijuma, drugi od mokraćne kiseline, cistina ili struvita, a svaka vrsta ima drugačije osobine. Dok se neke vrste kamenaca, poput onih od mokraćne kiseline, mogu kontrolisati određenim lekovima ili promenama u ishrani, nema dokaza da napitak od semenki krastavca utiče na bilo koju vrstu kamena - kaže dr Almas Fatma, lekar opšte medicine.

Neki su građeni od kalcijuma, drugi od mokraćne kiseline, cistina ili struvita, a svaka vrsta ima drugačije osobine. Foto: Shutterstock

Kada je kamen u bubregu hitno medicinsko stanje?

Sok od svežih krastavaca može donekle da pomogne zahvaljujući hidrataciji, ali to i dalje nije dovoljno. Sok od krastavca možete da pijete ako imate kamen u bubregu, ali ovaj napitak ne može da zameni medicinsko lečenje. Lekari kažu da ignorisanje simptoma poput jakog bola, krvi u mokraći ili povišene temperature u nadi da će sok pomoći može dovesti do ozbiljnih komplikacija.