Ako berete sveže listove, vodite računa o mlečnom soku koji se oslobađa pri kidanju

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Čaj od lista smokve vekovima je deo narodne medicine. Dok većina ljudi s nestrpljenjem čeka da sazru slatki plodovi, travari odavno znaju da se prava riznica krije i u njenim listovima. Od njih se priprema čaj koji se tradicionalno koristi kod povišenog šećera u krvi, tegoba sa mokraćnim putevima i varenjem, ali i kao prirodna pomoć organizmu u periodima oporavka.

Smokva se ubraja među najstarije gajene voćke na svetu, a njena lekovitost pominje se još u drevnim spisima. O njoj je pisao Ibn Sina, poznatiji kao Avicena, a značajno mesto zauzima i u Bibliji. Nije zato iznenađenje što je vekovima bila sastavni deo narodne medicine na Mediteranu, Bliskom istoku i Balkanu.

Ne koristi se samo kod dijabetesa

U narodnoj medicini čaj od lista smokve nije namenjen samo osobama koje imaju povišen šećer u krvi. Pije se i kod tegoba sa bešikom i mokraćnim putevima, jer podstiče izlučivanje mokraće i olakšava prirodno čišćenje organizma. List smokve bogat je polifenolima i drugim biljnim jedinjenjima, zbog čega se i danas nalazi u mnogim fitoterapijskim preparatima.

Za pripremu mogu da se koriste i osušeni i sveži listovi, mada se za čaj češće upotrebljavaju osušeni Foto: Shutterstock

Pored toga, tradicionalno se koristi i za održavanje normalnog nivoa masnoća u krvi, a pojedini travari preporučuju ga i kao deo biljnih mešavina namenjenih očuvanju zdravlja krvnih sudova.

Kako se priprema čaj?

Jednu do dve kašičice usitnjenog suvog lista prelijte sa oko 200 mililitara ključale vode. Poklopite i ostavite da odstoji desetak minuta, a zatim procedite. Za pripremu mogu da se koriste i osušeni i sveži listovi, mada se za čaj češće upotrebljavaju osušeni.

Na šta bi trebalo obratiti pažnju?

Ako berete sveže listove, vodite računa o mlečnom soku koji se oslobađa pri kidanju. U narodnoj medicini koristi se za uklanjanje bradavica, ali kod osetljivih osoba može da izazove reakciju na koži, naročito nakon izlaganja suncu.

Osobe koje uzimaju terapiju za dijabetes, kao i trudnice, dojilje i hronični bolesnici, pre redovne upotrebe čaja od lista smokve trebalo bi da se posavetuju sa lekarom ili stručnjakom za fitoterapiju.