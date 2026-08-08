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Komarci, krpelji i drugi insekti leti mogu da pokvare boravak u prirodi, a dr Daniela Eger, ND (doktor naturopatske medicine) pokazala je na svom Instagram profilu kako može da se napravi prirodni melem na bazi kokosovog i eteričnih ulja koji se nanosi na kožu.

- Za pripremu je potrebno 50 mililitara hladno ceđenog devičanskog kokosovog ulja. Pošto je kokosovo ulje na nižoj temperaturi čvrsto, potrebno ga je najpre istopiti kako bi eterična ulja mogla ravnomerno da se pomešaju sa njim - napominje doktorka.

Kako se priprema melem?

U 50 ml istopljenog devičanskog kokosovog ulja dodajte:

  • 10 kapi eteričnog ulja citronele
    7 kapi eteričnog ulja lavande
    5 kapi eteričnog ulja nane ili geranijuma
bočice sa eteričnim uljima na stolu, pored limunova trava
Prirodni repelent na bazi kokosovog i eteričnih ulja Foto: Shutterstock

Sve sastojke dobro promešajte, sipajte u odgovarajuću posudu i ostavite u frižideru oko 15 minuta kako bi se melem ponovo stegao. Kako je objasnila dr Eger, navedena količina eteričnih ulja namenjena je odraslima.

Melem može da se nanese i nakon ujeda komarca kako bi se ublažio svrab i smanjila potreba za češanjem.

Za decu je znatno blaža mešavina

Kada je reč o deci, količina i izbor eteričnih ulja nisu isti kao kod odraslih. Prema preporuci dr Eger, za decu do dve godine koristi se veoma niska koncentracija eteričnog ulja lavande - najviše tri do pet kapi na 50 ml kokosovog ulja. U njenom receptu navodi se i pet kapi kedra.

- Pre prvog nanošenja savetuje se proba na malom delu kože, na unutrašnjoj strani podlaktice, kako bi se proverilo da li će se javiti alergijska reakcija ili iritacija. Ulja limunskog eukaliptusa i nane ne preporučuju se maloj deci zbog mogućnosti iritacije kože i disajnih puteva, dok se preparati sa eteričnim uljima ne nanose na kožu beba mlađih od tri meseca - poručuje dr Eger.

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