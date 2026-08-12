Karvakrol je jedno od najvažnijih jedinjenja u ulju origana. Istraživanja su pokazala da može da ošteti ćelijsku membranu određenih bakterija

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Urinarne infekcije mogu da budu veoma bolne i neprijatne i da u značajnoj meri otežaju svakodnevni život. Veoma su česte, zbog čega mnogi pacijenti, pored medicinske terapije, pokušavaju da i na prirodne načine ublaže tegobe.

Ulje origana

Ulje origana sve više privlači pažnju kada je reč o urinarnim infekcijama. Sadrži jedinjenja poput karvakrola i timola, za koja se veruje da mogu da suzbiju rast određenih štetnih bakterija, ali i da podrže odbrambene mehanizme organizma. Ipak, iako ulje origana može da bude predmet interesovanja zbog svojih antimikrobnih svojstava, ono nije zamena za odgovarajuće lečenje.

Čaj od origana

Čaj od origana može biti deo ukupnog unosa tečnosti, što se obično savetuje kod urinarnih infekcija, ali ne treba očekivati da će ukloniti bakterijsku infekciju. Lekari ističu da je kod urinarne infekcije važno pratiti simptome i, kada je potrebno, dobiti odgovarajuću terapiju. Moguće je da se neke urinarne infekcije povuku i bez antibiotika, koji se ipak u većini slučajeva koriste kao provereni način lečenja.

Svojstva karvakrola i timola

Origano sadrži karvakrol i timol, koji imaju obećavajuće antimikrobno dejstvo. Ipak, koncentrovane biljne preparate potrebno je koristiti oprezno.

Naučna istraživanja i dalje ispituju efikasnost ovih prirodnih jedinjenja u lečenju infekcija kod ljudi. Savet je da se pre početka bilo kakvog novog tretmana konsultujete sa lekarom.

Pokazalo se da karvakrol može da ometa rast bakterije i ošteti ćelijsku membranu bakterije Escherichia coli Foto: Shutterstock

Kakvu ulogu ima ulje origana kod urinarnih infekcija?

Da bismo razumeli potencijalnu ulogu ulja origana, potrebno je znati kako ono zapravo deluje. Karvakrol je jedno od najvažnijih jedinjenja u ulju origana. Istraživanja su pokazala da može da ošteti ćelijsku membranu određenih bakterija i tako ometa njihov rast i preživljavanje.

U laboratorijskim istraživanjima ispitivano je njegovo dejstvo na neke mikroorganizme povezane sa urinarnim infekcijama. Pokazalo se da karvakrol može da ometa rast bakterije i ošteti ćelijsku membranu bakterije Escherichia coli (E. coli), koja je jedan od najčešćih uzročnika urinarnih infekcija.

Ovo jedinjenje takođe može da naruši ćelijsku membranu i dovede do propadanja ćelija bakterije Staphylococcus saprophyticus (stafilokoke). Pokazuje i određeno antigljivično dejstvo na Candida albicans (izaziva kandidijazu)

Stručnjaci ipak naglašavaju da ovi laboratorijski rezultati ne znače automatski da će ulje origana izlečiti urinarnu infekciju kod čoveka.

Ulje origana i etarsko ulje origana nisu isto

Ulje origana i etarsko ulje origana nisu potpuno isti proizvodi. Njihov sastav može da zavisi od vrste biljke, načina proizvodnje i koncentracije aktivnih jedinjenja.

Zbog toga je važno znati šta se tačno nalazi u proizvodu pre njegove upotrebe.

Kako se bezbedno koristi ulje origana?

Važno je pridržavati se uputstva proizvođača i ne uzimati velike količine na svoju ruku. Koncentrovano etarsko ulje origana može da izazove iritaciju i druge neželjene reakcije.

Za primenu na koži etarsko ulje se obično razblažuje baznim uljem, poput kokosovog ili maslinovog ulja. Međutim, primena ulja origana na koži u predelu mokraćnih puteva nije način lečenja urinarne infekcije.

Preparati namenjeni oralnoj upotrebi, poput kapsula, trebalo bi da se koriste isključivo prema deklaraciji proizvoda, a posebno kod osoba koje imaju hronične bolesti ili koriste lekove, uz savet lekara.

Ulje origana se često predstavlja kao „prirodni antibiotik“, ali takav opis može da bude pogrešan Foto: Shutterstock

Prirodni preparati nisu zamena za antibiotike

Ulje origana se često predstavlja kao „prirodni antibiotik“, ali takav opis može da bude pogrešan i da stvori lažan osećaj sigurnosti, upozoravaju stručnjaci. Ako je urinarna infekcija izazvana bakterijama i zahteva antibiotsku terapiju, korišćenje origana umesto propisanog leka može omogućiti da se infekcija pogorša.

Da li beli luk i jabukovo sirće mogu da pomognu?

Beli luk takođe sadrži jedinjenja sa antimikrobnim svojstvima, dok se jabukovo sirće često pominje kao prirodni preparat za urinarne infekcije. Međutim, nema dovoljno kvalitetnih dokaza da bilo koji od njih može da izleči aktivnu urinarnu infekciju.

Temperatura, drhtavica, bol u leđima ili slabinama, mučnina i povraćanje zahtevaju brzu medicinsku procenu, jer mogu da budu simptomi infekcije bubrega. Foto: Shutterstock

Kada je obavezno potražiti lekarsku pomoć?

Kod simptoma urinarne infekcije, kao što su peckanje pri mokrenju, učestalo mokrenje, bol ili pritisak u donjem delu stomaka, potrebno je pratiti razvoj simptoma.

Temperatura, drhtavica, bol u leđima ili slabinama, mučnina i povraćanje zahtevaju brzu medicinsku procenu, jer mogu da budu simptomi infekcije bubrega.