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Iako malinu prvenstveno vezujemo za njen plod, u fitoterapiji se vekovima koristi i list ove biljke, najčešće u obliku čaja. Njegova primena je prilično široka - od menstrualnih i blažih digestivnih tegoba do ispiranja usne duplje, dok posebno mesto u narodnoj medicini zauzima njegova upotreba pred porođaj.

Kao lekoviti deo biljke koristi se osušen list maline (Rubus idaeus), koji sadrži tanine, flavonoide, organske kiseline, polipeptide i vitamin C, a može se pronaći u biljnim apotekama. Među ovim sastojcima posebno su značajni tanini, čije adstringentno, odnosno stežuće dejstvo na tkivo objašnjava deo tradicionalne primene.

Kako se priprema čaj? Jednu kafenu kašičicu osušenog i usitnjenog lista maline prelijte sa 200 ml ključale vode, ostavite da odstoji 10 minuta, a zatim procedite. Ovako pripremljen čaj pije se dva do tri puta dnevno po jedna šolja, dok se kod tegoba u usnoj duplji može koristiti za ispiranje.

Zahvaljujući takvom dejstvu, čaj se koristi kod dijareje, dok se kod upala usne duplje može primenjivati za ispiranje. Visok sadržaj tanina zaslužan je i za karakterističan opor, pomalo zemljast ukus čaja, sličan onome koji imaju pojedine vrste crnog čaja.

Zašto se list maline vezuje za žensko zdravlje?

Jedna od najpoznatijih primena lista maline u fitoterapiji odnosi se na ublažavanje menstrualnih grčeva. Evropska agencija za lekove (EMA) upravo ovu namenu, zajedno sa primenom kod blage dijareje i upala usta i grla, navodi među tradicionalnim upotrebama ove biljke.

Čaj pije se dva do tri puta dnevno, po jedna šolja Foto: Shutterstock

Još dužu tradiciju ima njegova primena pred porođaj, kada se čaj od lista maline koristio sa namerom da ga olakša. Njegovo dejstvo na matericu, međutim, nije jednostrano. Institut za proučavanje lekovitog bilja "Dr Josif Pančić" navodi da list sadrži komponente sa suprotnim efektima - neke stimulišu, a druge smanjuju aktivnost materice, pri čemu stimulativno dejstvo preovlađuje.

Upravo zbog takvog delovanja ne preporučuje se samostalna upotreba čaja tokom trudnoće, dok njegova eventualna primena radi olakšavanja porođaja treba da bude isključivo pod nadzorom lekara.

Zanimljivo dejstvo polifenola

Novije istraživanje pokazalo je još jednu zanimljivu osobinu lista maline. Kada su zdrave osobe pile njegov čaj uz običan šećer, porast glukoze i insulina neposredno nakon uzimanja bio je blaži.