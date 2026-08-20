Beli luk, crni luk i đumbir sadrže bioaktivna jedinjenja, kao što su alicin, kvercetin i gingeroli

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Beli luk, crni luk i đumbir sadrže bioaktivna jedinjenja koja mogu imati povoljan uticaj na zdravlje srca. Ove namirnice mogu da smanje upalne procese i poboljšaju funkciju krvnih sudova, a veruje se da mogu da doprinesu boljoj cirkulaciji i kontroli holesterola. Ipak, i pored mnoštva pozitivnih svojstava, bitno je da znamo da mešavina luka i đumbira može da iritira želudac i stupi u interakciju sa pojedinim lekovima.

Jedinjenja korisna za srce

Naučni dokazi ukazuju na to da ovi sastojci mogu da doprinesu zdravlju srca, ali ne nužno na način na kako se tvrdi u popularnim tekstovima.

- Beli luk, crni luk i đumbir sadrže bioaktivna jedinjenja, kao što su alicin, kvercetin i gingeroli - kaže dijetetičar Trista Best. Veruje se da ova jedinjenja štite zdravlje srca, smanjuju upale, poboljšavaju funkciju krvnih sudova i snižavaju nivo holesterola.

U čemu je trik?

Postoje istraživanja koja podržavaju tvrdnju da alicin iz belog luka može da snizi holesterol. Dijetetičarka Melani Markus navodi da je alicin sumporno jedinjenje iz belog luka. Ipak, kako bi se aktivirao alicin, beli luk mora da se zgnječi pre konzumacije. Pojedine studije navode da ovo sumporno jedinjenje može da pomogne u snižavanju LDL „lošeg“ holesterola i krvnog pritiska jer opušta krvne sudove.

Kvercetin iz crnog luka proučava se zbog potencijalnog antioksidativnog i protivupalnog dejstva, kao i mogućeg uticaja na procese povezane sa aterosklerozom.

- Kvercetin je flavonoid koji se nalazi u crnom luku, a ima antioksidativno i protivupalno dejstvo koje bi moglo da spreči taloženje plaka u arterijama - navodi Markus.

Kvercetin je flavonoid koji se nalazi u crnom luku, Foto: Shutterstock

Đumbir za niže trigliceride

Gingeroli su aktivna jedinjenja koja đumbiru daju karakterističan ljutkast ukus. Pojedina istraživanja navode da ova jedinjenja mogu da poboljšaju cirkulaciju i smanje nivo triglicerida.

Iako ovi rezultati obećavaju, važno je napomenuti da se većina istraživanja bavi ovim sastojcima pojedinačno ili kao delom uravnotežene ishrane, a ne istovremenim konzumiranjem velikih količina sirovog belog luka, crnog luka i đumbira.

- Savetuje se uravnotežen pristup i dodavanje ovih namirnica jelima, a ne upotreba u velikim količinama i samo u sirovom stanju - rekla je Best.

Zašto bi trebalo biti oprezan sa ovim trendom?

Pre nego što počnete da pripremate mešavine ovih namirnica, treba imati u vidu da ovaj trend ima i određene nedostatke, kako zbog ukusa, tako i zbog načina na koji organizam može da reaguje.

- Konzumiranje ovih namirnica u sirovom i koncentrovanom obliku može da iritira želudac, izazove gorušicu i nepovoljno deluje u kombinaciji sa lekovima za razređivanje krvi - rekla je Best i još jednom naglasila značaj umerenosti.

Beli luk i đumbir posebno mogu da utiču na zgrušavanje krvi i da povećaju rizik od krvarenja ako se kombinuju sa lekovima poput varfarina ili aspirina. S druge strane, sirovi crni i beli luk mogu da izazovu gasove, nadutost ili refluks kiseline kod osoba sa osetljivim stomakom.

- Mešavina sirovog belog i crnog luka gotovo sigurno će dovesti do neprijatnog zadaha - dodala je Markus. Ove namirnice takođe sadrže dosta FODMAP ugljenih hidrata, koji mogu da pogoršaju simptome kod osoba sa sindromom iritabilnog creva.

Ove namirnice takođe sadrže dosta FODMAP ugljenih hidrata, koji mogu da pogoršaju simptome kod osoba sa sindromom iritabilnog creva. Foto: Profimedia

Pitanje ukusa

Tu je i pitanje ukusa. Best navodi da su sirove kašaste mešavine belog luka, crnog luka i đumbira ljute i intenzivnog ukusa. Njihov snažan ukus i miris mogu da učine ovaj napitak ili preparat neprijatnim za konzumiranje.

Za one koji žele da iskoriste potencijalne zdravstvene koristi ovih namirnica, Markus preporučuje da sva tri sastojka često koriste u okviru ishrane u mediteranskom stilu.