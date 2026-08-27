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Stres, toksini iz okoline, infekcije i ishrana mogu uticati na zapaljenske procese u telu. Kada zapaljenje traje duže vreme, može biti povezano sa raznim zdravstvenim problemima, uključujući artritis, srčane bolesti, dijabetes i Kronovu bolest.

Određena pića mogu biti deo ishrane koja podržava zdrav inflamatorni odgovor. Među njima je čaj od maslačka, koji nutricionistkinja Su-Elen Anderson-Hejns, magistar nauka, registrovani dijetetičar, ističe kao jedan od svojih jutarnjih izbora.

Zašto čaj od maslačka?

Maslačak sadrži antiinflamatorna, antivirusna i antioksidativna jedinjenja, uključujući polifenole i flavonoide. Takođe sadrži taraksasterol, jedinjenje za koje Anderson-Hejns kaže da može pomoći u smirivanju imunog odgovora i time doprineti smanjenju upale.

Maslačak sadrži antiinflamatorna, antivirusna i antioksidativna jedinjenja, uključujući polifenole i flavonoide Foto: Shutterstock

Kada se u telu pokrene inflamatorna reakcija, dolazi do niza reakcija koje uključuju citokine i druge imunomodulatore. Taraksasterol bi mogao pomoći u ublažavanju ove reakcije i smirivanju tela.

Kada čaj od maslačka nije za vas?

Istraživači još nisu odredili preporučenu dozu čaja od maslačka za antiinflamatorna dejstva, ali prema Anderson-Hejns, jedna do tri šolje dnevno mogu pomoći u obezbeđivanju njegovih antiinflamatornih svojstava. Međutim, potrebe se mogu razlikovati od osobe do osobe.

Maslačak deluje kao diuretik, tako da je jedna šolja dnevno obično prihvatljiva. Međutim, osobe koje uzimaju lekove za razređivanje krvi, lekove za loše varenje ili digestivne enzime trebalo bi da se konsultuju sa lekarom i nutricionistom pre konzumiranja velikih količina čaja.

Nutricionista takođe preporučuje naizmenično korišćenje različitih vrsta čajeva, umesto da se svakodnevno pije samo čaj od maslačka.

Ako imate gorušicu, nemojte ga piti na prazan stomak.

Čaj od maslačka može poboljšati varenje, stimulisati oslobađanje želudačne kiseline i protok pankreasnih digestivnih sokova i žučnih kiselina. Iz tog razloga, ljudi koji često imaju gorušicu možda ne bi trebalo da ga piju na prazan stomak.

Umesto toga, mogu ga piti odmah uz obrok ili oko 30 minuta do sat vremena nakon obroka kako bi smanjili mogućnost stomačnih tegoba.

Može li pomoći kod nadimanja?

Jedan od prvih znakova koje osoba može primetiti jeste smanjenje osećaja nadimanja. Pošto deluje kao diuretik, čaj od maslačka može relativno brzo doprineti osećaju olakšanja u digestivnom sistemu.

Jedan od prvih znakova koje osoba može primetiti jeste smanjenje osećaja nadimanja Foto: Shutterstock

Prema Anderson-Hejns, maslačak takođe može pomoći u metabolizmu glukoze u krvi, čineći insulin efikasnijim, razgrađujući masti i poboljšavajući metabolizam.

Šta dodati čaju?

Ako želite da zasladite čaj, važno je da ne preterujete sa šećerom, jer prekomeran unos može podstaći upalu. Nutricionista preporučuje samo malu količinu, kao što je mala kašičica ili malo meda.

Dodavanje mleka ili sojinog mleka ne bi trebalo da umanji ostale prednosti čaja, a može da obezbedi dodatne hranljive materije poput proteina i ugljenih hidrata.