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Nadimanje je česta digestivna tegoba zbog koje stomak može delovati otečeno, zategnuto i neprijatno. Može biti posledica nakupljanja gasova, zatvora, intolerancije na određene namirnice, ali i drugih problema sa varenjem.

Pojedini biljni čajevi tradicionalno se koriste za ublažavanje ovih tegoba i mogu biti prijatan dodatak svakodnevnoj ishrani.

Nana

Čaj od nane tradicionalno se koristi za različite probleme sa varenjem. Može pomoći tako što opušta mišiće digestivnog trakta, čime se mogu ublažiti grčevi, bolovi i osećaj nadutosti. Zbog prijatnog ukusa i jednostavne pripreme, nana je jedan od najčešćih izbora kada se jave stomačne tegobe.

Matičnjak

Matičnjak se tradicionalno koristi za ublažavanje blagih digestivnih problema, uključujući nadimanje i gasove. Pojedina istraživanja ukazuju da može doprineti opuštanju creva i njihovoj pravilnijoj funkciji. Ipak, potrebno je još istraživanja kako bi se potvrdilo koliko je sam čaj efikasan kod ljudi.

Matičnjak se tradicionalno koristi za ublažavanje blagih digestivnih problema, uključujući nadimanje i gasove Foto: Shutterstock

Đumbir

Čaj od đumbira dugo se koristi kod stomačnih tegoba, naročito mučnine. Istraživanja pokazuju da može pomoći i kod osećaja prevelike punoće nakon jela, bolova ili pečenja u stomaku i drugih problema sa varenjem.

Đumbir može doprineti i boljem prolasku hrane kroz digestivni trakt, ali njegovo dejstvo baš na nadimanje još nije dovoljno ispitano.

Komorač

Čaj od semenki komorača tradicionalno se koristi kod nadimanja, gasova, zatvora i bolova u stomaku. Smatra se da može pomoći varenju i ublažiti neprijatan osećaj napetosti u stomaku. Neka istraživanja ukazuju i na njegov potencijal da smanji stvaranje gasova.

Kamilica

Kamilica je još jedan čest izbor kod stomačnih tegoba. Tradicionalno se koristi za umirenje digestivnog sistema, a pojedina istraživanja ukazuju na njeno moguće povoljno dejstvo kod određenih problema sa želucem. Ipak, nema dovoljno dokaza da sam čaj od kamilice pouzdano smanjuje nadimanje.

Kamilica se tradicionalno koristi za umirenje digestivnog sistema i ublažavanje stomačnih tegoba Foto: Shutterstock

Kada nadimanje ne treba ignorisati?

Biljni čajevi mogu biti koristan dodatak kada je reč o blagim i povremenim tegobama, ali ne rešavaju nužno njihov uzrok. Ako se nadimanje često ponavlja, dugo traje ili se javlja zajedno sa bolovima, promenama u stolici, gubitkom telesne težine ili drugim neuobičajenim simptomima, važno je obratiti se lekaru.