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Peršun je mnogo više od začina koji jelima daje karakterističan ukus i miris. Ova biljka tradicionalno se koristi i u narodnoj medicini, posebno zbog svog blagog diuretičkog dejstva, odnosno sposobnosti da podstakne izlučivanje mokraće.

Zbog toga se čaj od peršuna često koristi kao napitak koji može da doprinese funkciji mokraćnog sistema, dok se u tradicionalnoj medicini pominje i kao pomoć kod različitih tegoba sa varenjem, uključujući nadutost i nelagodnost u želucu.

Bogatstvo peršuna

Peršun je bogat različitim vitaminima i mineralima. Sadrži kalijum, gvožđe, kalcijum, mangan, magnezijum i bakar, kao i vitamin C. Upravo zbog visokog sadržaja vitamina C, peršun se ubraja među namirnice koje mogu doprineti njegovom unosu kroz ishranu.

Pored toga, sadrži i biljna jedinjenja sa antioksidativnim svojstvima, zbog čega je vredan dodatak raznovrsnoj i uravnoteženoj ishrani.

Peršun je aromatična biljka bogata vitaminom C i mineralima, koja se tradicionalno koristi zbog svog blagog diuretičkog dejstva i kao podrška varenju Foto: Shutterstock

Tradicionalna upotreba čaja od peršuna

U tradicionalnoj medicini čaj od peršuna koristi se kod različitih tegoba, uključujući probleme sa varenjem, artritis, giht, kao i tegobe povezane sa mokraćnim putevima.

Njegovo diuretičko dejstvo može da poveća stvaranje i izlučivanje mokraće, zbog čega se tradicionalno koristi kao podrška funkciji mokraćnog sistema. Ipak, čaj od peršuna ne treba posmatrati kao zamenu za lečenje infekcije mokraćnih puteva, upale bešike ili drugih zdravstvenih problema. Kod simptoma poput peckanja pri mokrenju, učestalog mokrenja, bola ili krvi u mokraći potrebno je obratiti se lekaru.

Kako se priprema čaj od peršuna?

Priprema je jednostavna. Svež peršun najpre dobro operite kako biste uklonili nečistoće. Prokuvajte vodu, a zatim oko četvrtine šolje svežeg peršuna prelijte ključalom vodom.

Poklopite i ostavite da odstoji oko pet minuta. Nakon toga procedite napitak i, ukoliko vam odgovara, možete dodati malo meda zbog ukusa.