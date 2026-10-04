Sok od cvekle je bogat nitratima, koje telo pretvara u azot-oksid – gas koji pomaže u opuštanju i širenju krvnih sudova

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Cvekla je poznata po tome što je bogata nitratima, jedinjenjima koja mogu pomoći u širenju krvnih sudova i snižavanju krvnog pritiska. Ali, postoji li razlika između jedenja sirove cvekle i pijenja njenog soka?? Prema prethodnim istraživanjima, sok od cvekle može imati nešto jači efekat na krvni pritisak.

Sok od cvekle bi mogao biti efikasniji

Brojne studije su pokazale da sok od cvekle može pomoći u snižavanju krvnog pritiska, posebno sistolnog krvnog pritiska. Međutim, manje je studija o efektima sirove cele cvekle.

Mala studija iz 2016. godine uporedila je efekte cele kuvane cvekle i soka od cvekle kod 24 osobe sa hipertenzijom. Učesnici su jeli 250 grama kuvane cvekle ili pili 250 mililitara sirovog soka od cvekle tokom dvonedeljne faze, sa dvonedeljnim periodom bez cvekle između.

Rezultati su pokazali da i kuvana cvekla i sok snižavaju krvni pritisak, ali je efekat bio izraženiji nakon konzumiranja soka. Pošto je ovo bila mala studija, potrebna su veća istraživanja kako bi se potvrdilo da li je sok zaista efikasniji.

Hipertenzija je hronično povišen krvni pritisak, odnosno stanje u kojem krvni pritisak duže vreme ostaje iznad normalnih vrednosti Foto: Shutterstock

Kako cvekla može sniziti krvni pritisak?

Glavnu ulogu igraju nitrati, koji se prirodno nalaze u cvekli, ali i u šargarepi, rotkvicama, spanaću, kelju i rukoli.

Nakon konzumiranja, nitrati se apsorbuju u krvotok, a bakterije u ustima ih pretvaraju u nitrite. Oni se zatim u telu pretvaraju u azot-oksid, snažan vazodilatator koji opušta i širi krvne sudove. Ovo poboljšava protok krvi i može sniziti krvni pritisak.

Sok od cvekle sadrži veću koncentraciju nitrata nego kuvana cela cvekla, delom zato što se voda i krupni sastojci poput vlakana uklanjaju tokom ceđenja.

Pored nitrata, cvekla sadrži i antioksidanse i kalijum. Antioksidansi mogu stimulisati proizvodnju azotnog oksida i pomoći u borbi protiv oksidativnog stresa, dok kalijum doprinosi opuštanju krvnih sudova i pomaže bubrezima da uklone višak natrijuma iz organizma.

Cela cvekla ima jednu važnu prednost

Iako sok sadrži više koncentrisanih nitrata, cela cvekla je bogatija vlaknima. Ishrana bogata vlaknima povezana je sa manjim rizikom od srčanih oboljenja, većim osećajem sitosti, boljom kontrolom telesne težine i regulacijom šećera u krvi.

U 100 grama: sok od cvekle sadrži oko 1 gram vlakana

sirova cvekla oko 3 grama

kuvana cvekla oko 2 grama

Dakle, sok može imati prednost zbog veće koncentracije nitrata, dok cela cvekla pruža više vlakana i drugih hranljivih materija.

Koliko soka od cvekle treba piti?

Meta-analiza iz 2024. godine obuhvatila je 11 randomizovanih kontrolisanih studija u kojima su ljudi sa hipertenzijom pili između 70 i 250 mililitara soka od cvekle dnevno.

Kombinovani rezultati pokazali su prosečno smanjenje sistolnog krvnog pritiska za 5,31 mmHg. Međutim, nije pronađen značajan efekat na 24-časovnim ambulantnim merenjima krvnog pritiska, što sugeriše da efekat može biti privremen.

Sok od cvekle je bogat nitratima, koje telo pretvara u azot-oksid – gas koji pomaže u opuštanju i širenju krvnih sudova Foto: Shutterstock

Trenutno nema dovoljno dokaza da se preporuči tačna dnevna količina soka od cvekle. Studije su bile relativno male i raznovrsne u pogledu količine konzumiranog soka, trajanja i vremena merenja krvnog pritiska. Zato je najbolje pridržavati se umerenosti.

Cvekla može biti deo zdrave ishrane, uključujući DASH dijetu, koja se preporučuje za kontrolu krvnog pritiska. Ipak, ne može zameniti propisanu terapiju.