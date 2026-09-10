Za pripremu melema koriste se i koren i nadzemni deo gaveza

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Gavez je vekovima imao svoje mesto u narodnoj medicini, a recepti za njegove meleme prenose se generacijama. Ipak, ova dobro poznata biljka poslednjih decenija izaziva i dosta opreza, pa je važno znati kada i kako se koristi, savetuje na svom Instagram nalogu čuveni novinar i fitoterapeut Momčilo Antonijević.

- Gavez se koristi za pravljenje melema kod bolova u zglobovima, protiv artritisa, protiv reumatizma. U tu svrhu koristi se i koren, ali i nadzemni deo gaveza. Mladi listići se, recimo i Nemačkoj, seckaju i prže se sa jajima i pravi se od njih ukusan omlet od gaveza - objašnjava Momčilo.

Gavez se upotrebljavao i za unutrašnju upotrebu, specijalno kod čira na dvanaestopalačnom crevu, želucu, kod gastritisa, za ublažavanje bronhitisa, astme i upornog kašlja.

- Međutim, poslednjih godina on nije na dobrom glasu jer sadrži pirolizidinske alkaloide. Ti alkaloidi deluju hepatotoksično. Dakle, ukoliko se upotrebljava u dužem vremenskom periodu, mogu da oštete jetru i zbog toga se unutrašnja upotreba gaveza u poslednjih nekoliko decenija izbegava - navodi fitoterapeut i dodaje:

Poslednjih godina gavez nije na dobrom glasu za unutrašnju upotrebu Foto: Shutterstock

- Lično mislim da će se gavez vratiti u modu, ali ukoliko imate bilo kakav poremećaj u radu jetre, imate porodičnu istoriju bolesti jetre, nemojte upotrebljavati gavez, a ukoliko ga upotrebljavate za unutrašnju upotrebu, nemojte duže od dve nedelje u kontinuitetu. Gavez se koristi za pravljenje melema kod bolova u zglobovima - savetuje Momčilo i nudi jednostavan recept.

Melem od gaveza

Sto grama korena i 50 g listova gaveza dodati u 1 kilogram istopljene svinjske masti. Mast je prethodno potrebno isprati hladnom vodom, od soli. Kad je mast jako zagrejana, dodati biljku, promešati i kada zapeni skinuti sa vatre i mešati neko vreme. Poklopiti i ostaviti da odstoji 24 sata. Nakon toga smesu blago zagrevati uz stalno mešanje. Kada masa postane tečna, procediti i sipati u čiste i suve staklene tegle. Kada se malo prohladi možete dodati po 15 kapi etarskih ulja ruzmarina i lavande. Ostaviti da se ohladi i čuvati u frižideru.

- Ovo je jedan od najboljih biljnih melema protiv reumatizma i išijasa. Takođe je vrlo delotvoran i protiv hemoroida - poručuje Momčilo Antonijević.