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Mokraćna kiselina nastaje u procesu razgradnje purina, a izbacuje se iz tela putem urina. Povišen nivo mokraćne kiseline u krvi može da se ispolji bolom, otokom i upalom zglobova. Ukoliko dođe do nakupljanja mokraćne kiseline, savetuje se odgovarajuća ishrana i dovoljan unos tečnosti. Veruje se i da određeni biljni čajevi sa blagim diuretičkim i antiinflamatornim dejstvom mogu da pomognu telu da lakše izbaci mokraćnu kiselinu.

Biljni čajevi kao podrška, ne zamena za lek

Sama povišena mokraćna kiselina ne manifestuje se u svim slučajevima simptomima. Kada dođe do stvaranja kristala i razvoja gihta, često dolazi do iznenadnog i jakog bola u zglobu, naročito palca na stopalu. Javljaju se otok, crvenilo, osećaj topline i nelagodnost. Moguć je bol u leđima s jedne strane i neprijatnost tokom mokrenja.

Biljni čajevi mogu da budu u ovoj situaciji pomoćna terapija, ali nisu zamena za lek koji propisuje doktor. Posebno dragocene mogu da budu neke vrste čajeva, kao što su, na primer, čaj od koprive, breze, peršuna i maslačka.

Čaj od peršuna

Peršun je svima lako dostupna biljka, poznat je u tradicionalnoj biljnoj medicini kao biljka koja podstiče izlučivanje urina. Peršun je često deo različitih biljnih mešavina koje se savetuju kod problema sa bubrezima i mokraćnim putevima.

Sadrži vitamin C, karotenoide i druga antioksidativna jedinjenja. Kašičicu sveže iseckanog peršuna prelijte sa 200 ml vrele vode. Neka odstoji 10 do 15 minuta, procedite i ostavite da se malo ohladi.

Čaj od koprive

Kopriva je tradicionalno biljka sa blagim diuretičkim dejstvom, pomaže pojačanom izlučivanju urina. Zbog toga se često koristi u biljnim mešavinama kod urinarnih tegoba. Sadrži različite vitamine, minerale i antioksidativna jedinjenja.

Kašičicu suve koprive prelijte sa oko 200 ml vrele vode. Ostavite da odstoji približno 10 minuta, a zatim procedite. Pije se jedna do dve šolje dnevno, u skladu sa ličnim potrebama i savetom stručnjaka.

Kašičicu suve koprive prelijte sa oko 200 ml vrele vode. Ostavite da odstoji približno 10 minuta, a zatim procedite Foto: Shutterstock/Plateresca

Čaj od lista breze

List breze takođe ima diuretičko dejstvo. Povećano izlučivanje urina može doprineti eliminaciji određenih otpadnih materija iz organizma. Sprema se tako što se dve kašičice osušenog lista breze preliju sa oko 250 ml vrele vode. Potrebno je da odstoji 10 do 15 minuta, procedi se i zatim pije.

Čaj od kukuruzne svile

Kukuruzna svila tradicionalno se koristi u narodnoj medicini za pomoć kod urinarnih tegoba. Ima blago diuretičko dejstvo. Jednu kašičicu osušene kukuruzne svile prelijte sa oko 200 ml vrele vode. Ostavite desetak minuta i zatim procedite.

Čaj od đumbira

Đumbir je poznat po protivupalnim svojstvima. Njegova jedinjenja, među kojima je najpoznatiji gingerol, predmet su brojnih istraživanja. Čaj od đumbira može biti dobar napitak tokom dana, naročito kada želite da povećate unos tečnosti.

Nekoliko tankih kolutova svežeg đumbira prelijte sa 200 ml vrele vode. Ostavite oko 10 minuta, a zatim procedite. Po ukusu možete dodati malo limuna.

Čaj od maslačka

Maslačak je odlična biljka za pomoć pri varenju i izlučivanju tečnosti. Posebno se koriste list i koren, koji imaju nešto drugačiji sastav i namenu. Dobar je izvor kalijuma i drugih biljnih jedinjenja. Kašičicu osušenog lista ili korena maslačka prelijte sa oko 200 ml ključale vode i ostavite oko 10 minuta. Nakon toga procedite. Može se piti jedna do dve šolje dnevno.

Maslačak je odlična biljka za pomoć pri varenju i izlučivanju tečnosti. Foto: Shutterstock

Zeleni čaj

Zeleni čaj bogat je polifenolima i drugim antioksidativnim komponentama, posebno katehinima. Zbog toga se često navodi kao napitak koji može biti deo uravnotežene ishrane.

Za razliku od većine biljnih čajeva sa ove liste, zeleni čaj sadrži kofein, pa nije potrebno preterivati sa količinom.

Jednu kašičicu zelenog čaja prelijte sa oko 200 ml vrele vode. Dobro je da voda ne bude potpuno ključala, već da se nakratko ohladi nakon kuvanja. Ostavite 3 do 5 minuta i procedite.

Kada je pre upotrebe bitno da se posavetujemo sa lekarom?

Svi navedeni čajevi su dobar način da povećate unos tečnosti i unesete korisna biljna jedinjenja. Stručnjaci ipak naglašavaju da je kod povišene mokraćne kiseline mnogo bitnije sagledati celokupan stil života - unos vode, ishranu, telesnu težinu, upotrebu alkohola i eventualne zdravstvene probleme.