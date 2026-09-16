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Evo šta dijetetičari navode o zelenom čaju i trigliceridima, kao i koje su proverene navike najvažnije za njihovo snižavanje

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Ako pokušavate da snizite nivo triglicerida, važno je i šta pijete.

Trigliceridi su najčešća vrsta masti u organizmu. Oni imaju važnu ulogu u skladištenju energije, ali povišene vrednosti mogu povećati rizik od srčanih bolesti, koje su vodeći uzrok smrti u Sjedinjenim Američkim Državama.

Neka istraživanja ukazuju na to dazeleni čajmože doprineti zdravijem nivou triglicerida, iako rezultati studija nisu uvek isti.

Evo šta dijetetičari navode o zelenom čaju i trigliceridima, kao i koje su proverene navike najvažnije za njihovo snižavanje.

Dijetetičari preporučuju zeleni čaj za snižavanje triglicerida

- Zeleni čaj povezuje se sa brojnim zdravstvenim koristima, uključujući povoljan uticaj na masnoće u krvi. Iako se čini da je njegov efekat izraženiji kada je u pitanju snižavanje nivoa holesterola, pojedine studije ukazuju da može doprineti i smanjenju triglicerida kod određenih grupa ljudi - kaže Džilijan Kubala, registrovani dijetetičar

Pregled istraživanja iz 2023. godine pokazao je da suplementi zelenog čaja mogu biti efikasni u smanjenju nivoa triglicerida kod žena sa prekomernom telesnom težinom i povišenim trigliceridima, odnosno vrednostima većim od 150 mg/dL.

Drugi pregled istraživanja, objavljen 2020. godine, pokazao je da uzimanje ekstrakta zelenog čaja – koncentrisanog proizvoda na bazi zelenog čaja – u dozama većim od 800 miligrama dnevno, tokom više od osam nedelja, može značajno smanjiti nivo triglicerida kod osoba sa dijabetesom tipa 2.

Zeleni čaj sadrži velike količine katehina, među kojima je i epigalokatehin galat (EGCG), jedinjenje koje ima snažna antioksidativna i antiinflamatorna svojstva i može doprineti zaštiti ćelija.

Ipak, dokazi o tome koliko je zeleni čaj efikasan u snižavanju triglicerida nisu jednoznačni. Većina istraživanja u kojima je zabeležen pozitivan efekat odnosila se na uzimanje visokih doza suplemenata zelenog čaja, a ne na uobičajeno ispijanje zelenog čaja.

I pored toga, ishrana bogata zelenim čajem povezuje se sa boljim kardiovaskularnim zdravljem, uključujući povoljne promene nivoa holesterola i krvnog pritiska, što može doprineti smanjenju ukupnog rizika od srčanih bolesti.

Zeleni čaj sadrži velike količine katehina, među kojima je i epigalokatehin galat (EGCG), jedinjenje koje ima snažna antioksidativna i antiinflamatorna svojstva i može doprineti zaštiti ćelija Foto: Shutterstock

Šta su trigliceridi?

Trigliceridi su vrsta masti u organizmu. Imaju nekoliko važnih funkcija: skladište višak kalorija, obezbeđuju energiju i učestvuju u transportu masnih kiselina kroz krv.

Organizam sam proizvodi određenu količinu triglicerida, ali najveći deo unosimo hranom. Nalaze se u namirnicama poput ulja, životinjskih masti, mesa i mlečnih proizvoda.

I hrana bogata jednostavnim ugljenim hidratima, posebno dodatim šećerima, može doprineti povećanju nivoa triglicerida. Kada unesemo velike količine šećera, organizam ih pretvara u glukozu, a višak koji nije potreban za trenutne energetske potrebe može se skladištiti u obliku triglicerida.

Na povišen nivo triglicerida mogu uticati i prekomerna telesna težina, određena zdravstvena stanja i genetski faktori.

Najčešći uzroci povišenih triglicerida uključuju:

* prevelik ukupan unos kalorija

* velike količine rafinisanih ugljenih hidrata i dodatih šećera

* povećanu količinu telesnih masti

* prekomernu konzumaciju alkohola

* zdravstvena stanja, poput hipotireoze

* genetiku

* određene lekove

Trigliceridi su vrsta masti u organizmu. Imaju nekoliko važnih funkcija: skladište višak kalorija, obezbeđuju energiju i učestvuju u transportu masnih kiselina kroz krv Foto: Shutterstock

Koje još navike mogu pomoći u snižavanju triglicerida?

Istraživanja pokazuju da način ishrane i životne navike imaju najveći uticaj na snižavanje i održavanje nivoa triglicerida.

Ako želite da snizite trigliceride, preporučuje se da se pridržavate navika za koje postoje dokazi da mogu pomoći, kao što su:

* povećanje unosa vlakana

* smanjenje dodatih šećera

* ograničavanje rafinisanih ugljenih hidrata

* smanjenje unosa alkohola

* gubitak viška telesne masti

* redovna fizička aktivnost

* dobra kontrola nivoa šećera u krvi

Zeleni čaj može biti koristan dodatak uravnoteženoj ishrani i zdravim životnim navikama usmerenim na održavanje zdravih vrednosti masnoća u krvi.

Redovna fizička aktivnost utiče na održavanje zdravih vrednosti masnoća u krvi. Foto: Shutterstock

Da li zeleni čaj može imati neželjene efekte?

Zeleni čaj se generalno smatra bezbednim i zdravim kada se konzumira u umerenim količinama, na primer nekoliko šolja dnevno. Ipak, postoje određene stvari na koje treba obratiti pažnju.

Iako sadrži znatno manje kofeina od kafe, zeleni čaj ga ipak sadrži. Jedna šolja pripremljenog zelenog čaja ima oko 29,4 miligrama kofeina, što je približno 67 miligrama manje nego u šolji pripremljene kafe.

Posebno morate voditi računa o zaslađenom zelenom čaju, naročito ako imate povišene trigliceride, jer dodat šećer može doprineti njihovom povećanju.