Recite zbogom zatvoru: Recept za prirodni laksativ od krastavca, jabuke i peršuna
Neredovna stolica, osećaj nadutosti i neprijatni gasovi sve su češći problem savremenog čoveka. Jelo s nogu na brzinu, s dosta nezdravih masnoća i šećera, a malo vitamina i vlakana neminovno dovodi do stomačnih tegoba. U potrazi za olakšanjem mnogi kupuju laksative, koji često mogu, kada se nepravilno koriste, da izazovu zavisnost. Donosimo vam recept za prirodni laksativ koji će ojačati zdravlje creva i omogućiti redovno pražnjenje. Osvežavajući smuti pružiće dosta minerala i vitamina, i pomoći će da se osećate svežije i s više energije.
Šta je potrebno?
Za ovaj napitak potrebni su jedan veći krastavac, 4 stabljike celera, dve zelene jabuke, jedna šolja peršuna, sok od jednog limuna, malo đumbira i pola čaše vode.
Priprema
Operite dobro sve sastojke, pa krastavac, jabuku i celer oljuštite i isecite na kolutiće. Dodajte sok od limuna, đumbir i pola čaše vode. Sve sastojke dobro izmiksajte u blenderu, dok ne dobijete ujednačen zeleni napitak. Pijte jednu čašu soka ujutro.
Krastavac i celer za bolji krvni pritisak i metabolizam
Krastavac je niskokalorična namirnica sadrži oko 96% vode. Odličan je za hidrataciju i podstiče izbacivanje štetnih materija, dok vlakna u kori i mesu krastavca pomažu pravilnom varenju i sprečavaju zatvor. Bogat je vitaminom K, bitnim za zgrušavanje krvi.
Veruje se da celer, sa dosta kalijuma i nitrata, opušta krvne sudove i tako snižava visok krvni pritisak. Sadrži apigenin, antioksidans dobar za zdravlje srca. Vlakna u celeru podstiču rad creva i jačaju zdravlje crevne flore.
Zelena jabuka, peršun, limun - riznica vitamina C
Zelena jabuka, kao simbol zdravlja, ima dosta vlakana koja podstiču rad creva i ubrzavaju metabolizam. Ova voćka ima malo šećera, a dosta pektina, te na taj način doprinosi zdravom nivou šećera u krvi.
Peršun je riznica vitamina C, tradicionalno je lek za bubrege, a ima i dosta eteričnih ulja i vlakana koja olakšavaju varenje i smanjuju nadutost. Limun takođe ima dosta vitamina C za imunitet, ali i limunsku kiselinu koja stimuliše rad organa za varenje. Đumbir pomaže brže varenje, podstiče izbacivanje gasova iz creva i smiruje grčeve.