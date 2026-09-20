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Neredovna stolica, osećaj nadutosti i neprijatni gasovi sve su češći problem savremenog čoveka. Jelo s nogu na brzinu, s dosta nezdravih masnoća i šećera, a malo vitamina i vlakana  neminovno dovodi do stomačnih tegoba. U potrazi za olakšanjem mnogi kupuju laksative, koji često mogu, kada se nepravilno koriste, da izazovu zavisnost. Donosimo vam recept za prirodni laksativ koji će ojačati zdravlje creva i omogućiti redovno pražnjenje. Osvežavajući smuti pružiće dosta minerala i vitamina, i pomoći će da se osećate svežije i s više energije.

Šta je potrebno?

Za ovaj napitak potrebni su jedan veći krastavac, 4 stabljike celera, dve zelene jabuke, jedna šolja peršuna, sok od jednog limuna, malo đumbira i pola čaše vode.

Priprema

Operite dobro sve sastojke, pa krastavac, jabuku i celer oljuštite i isecite na kolutiće. Dodajte sok od limuna, đumbir i pola čaše vode. Sve sastojke dobro izmiksajte u blenderu, dok ne dobijete ujednačen zeleni napitak. Pijte jednu čašu soka ujutro.

krastavac
Krastavac je niskokalorična namirnica sadrži oko 96% vode Foto: Shutterstock

Krastavac i celer za bolji krvni pritisak i metabolizam

Krastavac je niskokalorična namirnica sadrži oko 96% vode. Odličan je za hidrataciju i podstiče izbacivanje štetnih materija, dok vlakna u kori i mesu krastavca pomažu pravilnom varenju i sprečavaju zatvor. Bogat je vitaminom K, bitnim za zgrušavanje krvi.

Veruje se da celer, sa dosta kalijuma i nitrata, opušta krvne sudove i tako snižava visok krvni pritisak. Sadrži apigenin, antioksidans dobar za zdravlje srca. Vlakna u celeru podstiču rad creva i jačaju zdravlje crevne flore.

žena cedi limun u čašu vode, voće na stolu u pozadini
Limun takođe ima dosta vitamina C za imunitet, ali i limunsku kiselinu Foto: Shutterstock

Zelena jabuka, peršun, limun - riznica vitamina C

Zelena jabuka, kao simbol zdravlja, ima dosta vlakana koja podstiču rad creva i ubrzavaju metabolizam. Ova voćka ima malo šećera, a dosta pektina, te na taj način doprinosi zdravom nivou šećera u krvi.

Peršun je riznica vitamina C, tradicionalno je lek za bubrege, a ima i dosta eteričnih ulja i vlakana koja olakšavaju varenje i smanjuju nadutost. Limun takođe ima dosta vitamina C za imunitet, ali i limunsku kiselinu koja stimuliše rad organa za varenje. Đumbir pomaže brže varenje, podstiče izbacivanje gasova iz creva i smiruje grčeve.

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