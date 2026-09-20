Hadži Miroslav Vasić, čuveni fizioterapeut i fitoterapeut, lečio je patrijarha Pavla tokom njegovih poslednjih 15 godina, o čemu je naš portal pisao ranije. Zamolili smo ovog izuzetnog čoveka da sa čitaocima Zdravlje Kurira podeli jedan od svojih recepata namenjen osobama koje imaju masnu i uvećanujetru. Reč je o čajnoj mešavini od osam blagotvornih biljaka, među kojima su koren maslačka, prečica, trava iva i petrovac.