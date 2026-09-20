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Hadži Miroslav Vasić, čuveni fizioterapeut i fitoterapeut, lečio je patrijarha Pavla tokom njegovih poslednjih 15 godina, o čemu je naš portal pisao ranije. Zamolili smo ovog izuzetnog čoveka da sa čitaocima Zdravlje Kurira podeli jedan od svojih recepata namenjen osobama koje imaju masnu i uvećanujetru. Reč je o čajnoj mešavini od osam blagotvornih biljaka, među kojima su koren maslačka, prečica, trava iva i petrovac.

Zašto jetra može da bude uvećana?

Uvećana jetra (hepatomegalija) nije bolest sama po sebi, već nalaz koji može da ima različite uzroke. Među njima su bolest masne jetre, virusnihepatitis, srčana slabost i zastoj krvi, kao i pojedine hematološke i metaboličke bolesti i tumori.

Čajna mešavina za masnu i uvećanu jetru

Potrebno vam je

Način pripreme 

Na 2 dl hladne vode sipati jednu ravnu kašiku ove mešavine i zagrevati do ključanja. Čim provri, skloniti sa šporeta, poklopiti i ostaviti da odstoji 10 minuta.

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Koren maslačka jedan je od sastojaka čajne mešavine Foto: Shutterstock

Piti mlak čaj bez šećera, ujutru i uveče, 15 minuta posle obroka.

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