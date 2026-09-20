Čajna mešavina za masnu i uvećanu jetru: Recept travara koji je lečio patrijarha Pavla
Hadži Miroslav Vasić, čuveni fizioterapeut i fitoterapeut, lečio je patrijarha Pavla tokom njegovih poslednjih 15 godina, o čemu je naš portal pisao ranije. Zamolili smo ovog izuzetnog čoveka da sa čitaocima Zdravlje Kurira podeli jedan od svojih recepata namenjen osobama koje imaju masnu i uvećanujetru. Reč je o čajnoj mešavini od osam blagotvornih biljaka, među kojima su koren maslačka, prečica, trava iva i petrovac.
Uvećana jetra (hepatomegalija) nije bolest sama po sebi, već nalaz koji može da ima različite uzroke. Među njima su bolest masne jetre, virusnihepatitis, srčana slabost i zastoj krvi, kao i pojedine hematološke i metaboličke bolesti i tumori.
Čajna mešavina za masnu i uvećanu jetru
Potrebno vam je
Način pripreme
Na 2 dl hladne vode sipati jednu ravnu kašiku ove mešavine i zagrevati do ključanja. Čim provri, skloniti sa šporeta, poklopiti i ostaviti da odstoji 10 minuta.
Piti mlak čaj bez šećera, ujutru i uveče, 15 minuta posle obroka.
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