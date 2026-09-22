Pet napitaka za zdravlje zglobova: Od zelenog čaja do soka od nara
Vaš jutarnji čaj ili smuti posle treninga mogu učiniti više za dugoročno zdravlje zglobova nego što mislite. Neka pića sadrže jedinjenja koja mogu pomoći u smanjenju upale i oksidativnog stresa, dva faktora povezana sa razgradnjom hrskavice i bolovima u zglobovima.
Zeleni čaj
Zeleni čajje dobro poznat po svojoj ulozi u zdravlju srca, zdravom starenju i smanjenju upala u celom telu. Mnoge od ovih koristi potiču od epigalokatehin galata (EGCG), polifenola sa antioksidativnim i antiinflamatornim svojstvima.
Ova antiinflamatorna svojstva mogu takođe podržati zdravlje zglobova. Iako se osteoartritis često opisuje kao habanje zglobova, upala igra važnu ulogu u njegovom napredovanju. Istraživanja sugerišu da EGCG može pomoći u suzbijanju nekih inflamatornih procesa uključenih u osteoartritis.
EGCG takođe može pomoći u zaštiti hrskavice, fleksibilnog tkiva koje oblaže krajeve kostiju i pomaže zglobovima da se udobno pokreću. Neka istraživanja sugerišu da jedinjenja u zelenom čaju mogu podržati ćelije koje održavaju zdravu hrskavicu i pomoći u zaštiti zglobnih tkiva od oštećenja koja mogu doprineti upali i razgradnji hrskavice.
Sok od višnje
Kiselkaste višnje su izvor antocijanina, što su antioksidanti koji trešnjama daju crvenu boju. Antioksidansi pomažu u uravnoteženju slobodnih radikala, što može ograničiti upalu povezanu sa bolovima u zglobovima i oštećenjem hrskavice.
Jedna mala studija je otkrila da su ljudi sa osteoartritisom kolena koji su pili 450 ml soka od višnjednevno tokom četiri meseca imali poboljšanja u simptomima bola i pokretljivosti. Studija je takođe otkrila da sok od višnje snižava određene krvne markere povezane sa razgradnjom hrskavice.
Zlatno mleko
Zlatno mleko je napitak u stilu latea koji se obično pravi sa kurkumom, cimetom i mlekom ili mlečnim napitkom bez mlečnih proizvoda. Kurkumin, aktivno jedinjenje u kurkumi, daje začinu jarko žutu boju i poznat je po svojim antiinflamatornim svojstvima. Istraživanja sugerišu da kurkumin može pomoći u smanjenju inflamatornih markera uključenih u nelagodu u zglobovima i degeneraciju hrskavice.
Mnoge studije o kurkuminu fokusiraju se na suplemente sa većim dozama nego što biste obično koristili kada uključujete ovaj začin u recept. Međutim, zlatni mlečni late i dalje može ponuditi neke antiinflamatorne koristi i dobra je alternativa zaslađenim napicima od kafe.
Mlečna komponenta zlatnog mleka takođe može podržati zdravlje kostiju, što nudi dodatne koristi za vaše zglobove. Jake kosti pomažu u pružanju potpore koja omogućava zglobovima da pravilno funkcionišu.
Mleko na bazi mlečnih proizvoda obezbeđuje kalcijum, fosfor i proteine, dok obogaćeno mleko na bazi biljaka može sadržati kalcijum i vitamin D koji pomažu u jačanju kostiju i zdravlju mišićno-skeletnog sistema.
Sok od nara
Sok od nara je popularan zbog svojih blagotvornih dejstava na zdravlje srca, a neka od istih antiinflamatornih jedinjenja koja podržavaju kardiovaskularno zdravlje mogu koristiti i vašim zglobovima. Sadrži punikalagine i antocijanine, dva polifenola koja mogu pomoći u smanjenju oksidativnog stresa i upale.
Laboratorijske i studije na životinjama su otkrile da jedinjenja u naru mogu pomoći u usporavanju aktivnosti enzima koji učestvuju u razgradnji hrskavice. Neka istraživanja takođe sugerišu da mogu pomoći u zaštiti ćelija hrskavice od upalnog oštećenja. Potrebna su dodatna istraživanja na ljudima da bi se potvrdili rezultati.
Smuti od borovnica
Smuti od borovnica i lisnatog povrća sadrži kombinaciju hranljivih materija koje mogu koristiti vašim zglobovima.
Borovnice sadrže antocijanine, zajedno sa drugim antioksidansima i polifenolima koji pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa i upale. U jednoj maloj studiji odraslih sa osteoartritisom kolena, svakodnevna konzumacija praha borovnice bila je povezana sa poboljšanjem bola, ukočenosti i svakodnevnih funkcija.
Šaka lisnatog povrća, poput spanaća ili kelja, obezbeđujevitamin K, koji pomaže u aktiviranju proteina uključenih u izgradnju i održavanje koštanog tkiva.
Neka istraživanja takođe sugerišu da adekvatan vitamin K može pomoći u smanjenju rizika od osteoartritisa.
Izvor: health.com/zdravlje.kurir.rs