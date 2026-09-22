Vaš jutarnji čaj ili smuti posle treninga mogu učiniti više za dugoročno zdravlje zglobova nego što mislite

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Vaš jutarnji čaj ili smuti posle treninga mogu učiniti više za dugoročno zdravlje zglobova nego što mislite. Neka pića sadrže jedinjenja koja mogu pomoći u smanjenju upale i oksidativnog stresa, dva faktora povezana sa razgradnjom hrskavice i bolovima u zglobovima.

Zeleni čaj

Zeleni čajje dobro poznat po svojoj ulozi u zdravlju srca, zdravom starenju i smanjenju upala u celom telu. Mnoge od ovih koristi potiču od epigalokatehin galata (EGCG), polifenola sa antioksidativnim i antiinflamatornim svojstvima.

Ova antiinflamatorna svojstva mogu takođe podržati zdravlje zglobova. Iako se osteoartritis često opisuje kao habanje zglobova, upala igra važnu ulogu u njegovom napredovanju. Istraživanja sugerišu da EGCG može pomoći u suzbijanju nekih inflamatornih procesa uključenih u osteoartritis.

EGCG takođe može pomoći u zaštiti hrskavice, fleksibilnog tkiva koje oblaže krajeve kostiju i pomaže zglobovima da se udobno pokreću. Neka istraživanja sugerišu da jedinjenja u zelenom čaju mogu podržati ćelije koje održavaju zdravu hrskavicu i pomoći u zaštiti zglobnih tkiva od oštećenja koja mogu doprineti upali i razgradnji hrskavice.

Sok od višnje

Kiselkaste višnje su izvor antocijanina, što su antioksidanti koji trešnjama daju crvenu boju. Antioksidansi pomažu u uravnoteženju slobodnih radikala, što može ograničiti upalu povezanu sa bolovima u zglobovima i oštećenjem hrskavice.

Jedna mala studija je otkrila da su ljudi sa osteoartritisom kolena koji su pili 450 ml soka od višnjednevno tokom četiri meseca imali poboljšanja u simptomima bola i pokretljivosti. Studija je takođe otkrila da sok od višnje snižava određene krvne markere povezane sa razgradnjom hrskavice.

Studija je otkrila da su ljudi sa osteoartritisom kolena koji su pili 450 ml soka od višnje dnevno tokom četiri meseca imali poboljšanja u simptomima bola i pokretljivosti Foto: Shutterstock

Zlatno mleko

Zlatno mleko je napitak u stilu latea koji se obično pravi sa kurkumom, cimetom i mlekom ili mlečnim napitkom bez mlečnih proizvoda. Kurkumin, aktivno jedinjenje u kurkumi, daje začinu jarko žutu boju i poznat je po svojim antiinflamatornim svojstvima. Istraživanja sugerišu da kurkumin može pomoći u smanjenju inflamatornih markera uključenih u nelagodu u zglobovima i degeneraciju hrskavice.

Mnoge studije o kurkuminu fokusiraju se na suplemente sa većim dozama nego što biste obično koristili kada uključujete ovaj začin u recept. Međutim, zlatni mlečni late i dalje može ponuditi neke antiinflamatorne koristi i dobra je alternativa zaslađenim napicima od kafe.

Mlečna komponenta zlatnog mleka takođe može podržati zdravlje kostiju, što nudi dodatne koristi za vaše zglobove. Jake kosti pomažu u pružanju potpore koja omogućava zglobovima da pravilno funkcionišu.

Mleko na bazi mlečnih proizvoda obezbeđuje kalcijum, fosfor i proteine, dok obogaćeno mleko na bazi biljaka može sadržati kalcijum i vitamin D koji pomažu u jačanju kostiju i zdravlju mišićno-skeletnog sistema.

Zlatno mleko je napitak u stilu latea koji se obično pravi sa kurkumom, cimetom i mlekom ili mlečnim napitkom bez mlečnih proizvoda Foto: Shutterstock

Sok od nara

Sok od nara je popularan zbog svojih blagotvornih dejstava na zdravlje srca, a neka od istih antiinflamatornih jedinjenja koja podržavaju kardiovaskularno zdravlje mogu koristiti i vašim zglobovima. Sadrži punikalagine i antocijanine, dva polifenola koja mogu pomoći u smanjenju oksidativnog stresa i upale.

Laboratorijske i studije na životinjama su otkrile da jedinjenja u naru mogu pomoći u usporavanju aktivnosti enzima koji učestvuju u razgradnji hrskavice. Neka istraživanja takođe sugerišu da mogu pomoći u zaštiti ćelija hrskavice od upalnog oštećenja. Potrebna su dodatna istraživanja na ljudima da bi se potvrdili rezultati.

Smuti napravljen od borovnica i lisnatog povrća sadrži kombinaciju hranljivih materija koje mogu koristiti vašim zglobovima Foto: Shuterstock

Smuti od borovnica

Smuti od borovnica i lisnatog povrća sadrži kombinaciju hranljivih materija koje mogu koristiti vašim zglobovima.

Borovnice sadrže antocijanine, zajedno sa drugim antioksidansima i polifenolima koji pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa i upale. U jednoj maloj studiji odraslih sa osteoartritisom kolena, svakodnevna konzumacija praha borovnice bila je povezana sa poboljšanjem bola, ukočenosti i svakodnevnih funkcija.

Šaka lisnatog povrća, poput spanaća ili kelja, obezbeđujevitamin K, koji pomaže u aktiviranju proteina uključenih u izgradnju i održavanje koštanog tkiva.