Tri jesenja detoks napitka: Pružaju bolju probavu, više energije i manje nadutosti
Ako se tokom jeseni češće osećate naduto, tromo ili jednostavno želite da povećate unos tečnosti i voća i povrća, domaći napici mogu biti jednostavan dodatak svakodnevnoj ishrani. Ne postoji napitak koji „detoksikuje“ organizam, jer tu ulogu već imaju jetra i bubrezi, ali pojedini sastojci mogu doprineti unosu tečnosti, vlakana i korisnih biljnih jedinjenja.
Smuti od jabuke i đumbira
Potrebno je:
- 1 jabuka
- mali komad svežeg đumbira
- 200 ml vode
- sok od pola limuna
Jabuka je izvor vlakana, dok đumbir može doprineti varenju. Sve sastojke izmiksajte u blenderu i popijte odmah nakon pripreme.
Voda sa krastavcem i nanom
Potrebno je:
- 1 litar vode
- nekoliko kolutova krastavca
- nekoliko listova nane
- nekoliko kapi limete
Ovo je jednostavan način da tokom dana unesete više tečnosti. Krastavac i nana daju vodi osvežavajući ukus, pa može biti dobra alternativa zaslađenim napicima.
Smuti od pomorandže i šargarepe
Potrebno je:
- 1 pomorandža
- 1 šargarepa
- pola banane
- kašičica čija semenki
- 100 ml vode
Pomorandža i šargarepa obezbeđuju vitamine i biljna jedinjenja, dok čija semenke doprinose unosu vlakana. Sve sastojke izmiksajte dok ne dobijete ujednačen napitak.
Ovi napici mogu biti deo raznovrsne ishrane, ali ne treba da zamene obroke niti da se koriste kao „detoks dijeta“. Za dobru probavu važniji su redovan unos vlakana, dovoljno tečnosti, raznovrsna ishrana i fizička aktivnost.
Izvor: Zivim.jutarnji.hr/Zdravlje.Kurir.rs