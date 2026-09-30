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Ovi napici ne „detoksikuju“ organizam, ali mogu doprineti većem unosu tečnosti, vlakana i korisnih nutrijenata i biti deo raznovrsne ishrane

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Ako se tokom jeseni češće osećate naduto, tromo ili jednostavno želite da povećate unos tečnosti i voća i povrća, domaći napici mogu biti jednostavan dodatak svakodnevnoj ishrani. Ne postoji napitak koji „detoksikuje“ organizam, jer tu ulogu već imaju jetra i bubrezi, ali pojedini sastojci mogu doprineti unosu tečnosti, vlakana i korisnih biljnih jedinjenja.

Smuti od jabuke i đumbira Potrebno je: 1 jabuka

mali komad svežeg đumbira

200 ml vode

sok od pola limuna

Jabuka je izvor vlakana, dok đumbir može doprineti varenju. Sve sastojke izmiksajte u blenderu i popijte odmah nakon pripreme.

Voda sa krastavcem i nanom Potrebno je: 1 litar vode

nekoliko kolutova krastavca

nekoliko listova nane

nekoliko kapi limete

Voda sa krastavcem i nanom osvežava i može pomoći da tokom dana unesete više tečnosti Foto: Shutterstock

Ovo je jednostavan način da tokom dana unesete više tečnosti. Krastavac i nana daju vodi osvežavajući ukus, pa može biti dobra alternativa zaslađenim napicima.

Smuti od pomorandže i šargarepe Potrebno je: 1 pomorandža

1 šargarepa

pola banane

kašičica čija semenki

100 ml vode

Pomorandža i šargarepa obezbeđuju vitamine i biljna jedinjenja, dok čija semenke doprinose unosu vlakana. Sve sastojke izmiksajte dok ne dobijete ujednačen napitak.