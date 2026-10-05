Istraživanje je pokazalo da je „amiški amoksicilin“ zaista imao merljiv antibakterijski efekat u laboratorijskim uslovima

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Beli luk i jabukovo sirće bili su među sastojcima koji su najviše doprineli antibakterijskom efektu popularnog narodnog preparata u laboratorijskom istraživanju.

Naučnici, međutim, naglašavaju da rezultati ne znače da „amiški amoksicilin“ može da zameni antibiotike ili da leči infekcije kod ljudi.

Moćna mešavina, ali ne i zamena za antibiotike

Na društvenim mrežama poslednjih godina pažnju privlače različiti „prirodni antibiotici“, a jedan od njih dobio je neobičan naziv – „amiški amoksicilin“.

Reč je o domaćoj mešavini belog i crnog luka, limuna, đumbira, kurkume, jabukovog sirćeta, meda i kajenskog bibera.

Iako se na internetu predstavlja kao prirodna alternativa antibioticima, naučnih dokaza o njegovoj efikasnosti do sada je bilo veoma malo. Upravo zato su istraživači sa Univerziteta Samford u SAD testirali ovu mešavinu u laboratoriji, i to protiv bakterije Staphylococcus aureus, koja može da izazove infekcije kože i rana.

Šta su otkrili naučnici?

Istraživanje je pokazalo da je „amiški amoksicilin“ zaista imao merljiv antibakterijski efekat u laboratorijskim uslovima.

Dejstvo je postajalo uočljivo pri koncentracijama većim od 1,6 odsto, dok je pri višim koncentracijama primećeno i baktericidno dejstvo. Pri koncentraciji od 12,5 odsto istraživači nisu registrovali rast bakterije nakon prenosa uzorka na novu podlogu, što ukazuje da pod tim eksperimentalnim uslovima bakterija nije preživela.

Međutim, ovo je veoma važno: istraživanje nije dokazalo da ovaj preparat leči infekcije kod ljudi. Testiran je u laboratoriji, a ne kao terapija na pacijentima.

Beli luk i sirće najviše doprineli dejstvu

Istraživači su želeli da utvrde i koji sastojci zapravo imaju najveći doprinos antibakterijskom efektu.

Kada su iz mešavine izostavili pojedinačne sastojke, uklanjanje belog luka, jabukovog sirćeta ili meda smanjilo je ukupnu antimikrobnu aktivnost. Kada su sastojke testirali pojedinačno, upravo su beli luk i jabukovo sirće pokazali merljivo dejstvo protiv Staphylococcus aureus.

Med samostalno u ovom eksperimentu nije pokazao inhibiciju rasta bakterije, ali je njegovo uklanjanje iz kompletne mešavine ipak smanjilo njen ukupan efekat. Autori navode da bi med mogao da doprinosi mešavini na druge načine, na primer utičući na stabilnost ili širenje aktivnih jedinjenja.

Kako se pravi „amiški amoksicilin“?

Istraživači su koristili jedan od recepata koji kruže društvenim mrežama, a za pripremu laboratorijske mešavine upotrebili su:

* 1 srednju glavicu crnog luka – oko 150 g

* 1 glavicu belog luka – oko 30 g

* sok od 1 limuna – oko 45 ml

* 20 g svežeg đumbira

* 20 g sveže kurkume

* 120 ml jabukovog sirćeta

* 85 ml meda

* 1 kašičicu kajenskog bibera – oko 2 g

Sastojci su izblendani dok smesa nije postala glatka, a zatim je dodata sterilna voda po potrebi kako bi konačna zapremina bila oko 400–450 ml. U laboratorijskom eksperimentu mešavina je čuvana na 4°C do korišćenja.

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Zašto se zove „amiški amoksicilin“?

Naziv može da bude zbunjujući. Ova mešavina nema amoksicilin u sebi. Reč je o popularnom nazivu za narodni preparat koji se na internetu predstavlja kao prirodna alternativa antibiotiku.

Upravo zbog toga istraživači su posebno naglasili problem koji može nastati kada se ovakvi kućni preparati koriste umesto medicinski ispitanih terapija.

Naučnici insistiraju na oprezu Laboratorijski rezultat nije isto što i dokaz da nešto leči ljude: Iako su pojedini sastojci pokazali antibakterijsko dejstvo u eksperimentu, autori ne preporučuju „amiški amoksicilin“ kao zamenu za antibiotike. Domaća mešavina nema standardizovanu dozu, a njena kiselost može predstavljati i bezbednosni problem.

Šta ovo istraživanje zapravo govori?

Studija ne dokazuje da je „amiški amoksicilin“ novi prirodni antibiotik.

Ona pokazuje nešto mnogo uže i preciznije: mešavina je u laboratoriji pokazala antimikrobno dejstvo protiv jedne bakterije, a najveći doprinos tom efektu imali su beli luk i jabukovo sirće.

Zato je ovaj rezultat zanimljiv kao naučna provera popularnog narodnog recepta, ali nije razlog da se kod bakterijske infekcije preskoči lekar ili propisana terapija.

Kako sami autori zaključuju, popularnost prirodnih preparata sa društvenih mreža upravo pokazuje koliko je važno da se tvrdnje o njihovom dejstvu proveravaju naučnim istraživanjima, umesto da se na osnovu laboratorijskog rezultata odmah proglase zamenom za antibiotike.