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Smilje je mediteranska biljka poznata po sitnim žutim cvetovima i karakterističnom mirisu, a njegovo eterično ulje često se koristi u kozmetičkim preparatima namenjenim nezi zrele kože. Posebno je cenjeno zbog sastojaka koji mogu doprineti umirenju kože i njenom lepšem i ujednačenijem izgledu.

Njegovo najpoznatije dejstvo vezuje se za negu kože i usporavanje vidljivih znakova starenja, zbog čega je ulje smilja čest sastojak različitih kozmetičkih proizvoda. Koristi se za negu kože kod koje su izraženije bore, sitne nepravilnosti i staračke pege.

bočica sa uljem od smilja pored njegovih cvetova
Smilje je jedna od najcenjenijih mediteranskih biljaka, a njegovo eterično ulje posebno je poznato u nezi kože Foto: Shutterstock

Kako napraviti serum?

Potrebno je:

  • 5 kapi eteričnog ulja ruže
  • 5 kapi eteričnog ulja tamjana
  • 5 kapi eteričnog ulja lavande
  • 9 kapi ulja smilja
  • 1/4 šolje baznog ulja, najbolje ulja slatkog badema
  • 1 tamna staklena bočica za čuvanje seruma

Priprema

Pomešajte po pet kapi eteričnih ulja ruže, tamjana i lavande, devet kapi ulja smilja i četvrtinu šolje baznog ulja. Ulje slatkog badema može biti dobar izbor kao baza jer je pogodno za različite tipove kože.

Sastojke stavite u tamnu staklenu bočicu, dobro zatvorite i promućkajte. Ostavite da odstoji dva dana pre upotrebe.

Nanesite dve do tri kapi seruma na čisto lice i nežno umasirajte. Redovna nega kože može doprineti njenoj hidrataciji i glatkoći, dok se efekti na bore ne mogu očekivati nakon samo nekoliko dana.

Izvor: Zivim.jutarnji.hr/Zdravlje.Kurir.rs

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