Kako da napravite domaći serum protiv bora od smilja? Potrebno vam je svega nekoliko sastojaka
Smilje je mediteranska biljka poznata po sitnim žutim cvetovima i karakterističnom mirisu, a njegovo eterično ulje često se koristi u kozmetičkim preparatima namenjenim nezi zrele kože. Posebno je cenjeno zbog sastojaka koji mogu doprineti umirenju kože i njenom lepšem i ujednačenijem izgledu.
Njegovo najpoznatije dejstvo vezuje se za negu kože i usporavanje vidljivih znakova starenja, zbog čega je ulje smilja čest sastojak različitih kozmetičkih proizvoda. Koristi se za negu kože kod koje su izraženije bore, sitne nepravilnosti i staračke pege.
Kako napraviti serum?
Potrebno je:
- 5 kapi eteričnog ulja ruže
- 5 kapi eteričnog ulja tamjana
- 5 kapi eteričnog ulja lavande
- 9 kapi ulja smilja
- 1/4 šolje baznog ulja, najbolje ulja slatkog badema
- 1 tamna staklena bočica za čuvanje seruma
Priprema
Pomešajte po pet kapi eteričnih ulja ruže, tamjana i lavande, devet kapi ulja smilja i četvrtinu šolje baznog ulja. Ulje slatkog badema može biti dobar izbor kao baza jer je pogodno za različite tipove kože.
Sastojke stavite u tamnu staklenu bočicu, dobro zatvorite i promućkajte. Ostavite da odstoji dva dana pre upotrebe.
Nanesite dve do tri kapi seruma na čisto lice i nežno umasirajte. Redovna nega kože može doprineti njenoj hidrataciji i glatkoći, dok se efekti na bore ne mogu očekivati nakon samo nekoliko dana.
Izvor: Zivim.jutarnji.hr/Zdravlje.Kurir.rs