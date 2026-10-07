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Ulje smilja često se koristi u nezi zrele kože, a u kombinaciji sa drugim uljima može biti deo jednostavnog kućnog seruma

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Smilje je mediteranska biljka poznata po sitnim žutim cvetovima i karakterističnom mirisu, a njegovo eterično ulje često se koristi u kozmetičkim preparatima namenjenim nezi zrele kože. Posebno je cenjeno zbog sastojaka koji mogu doprineti umirenju kože i njenom lepšem i ujednačenijem izgledu.

Njegovo najpoznatije dejstvo vezuje se za negu kože i usporavanje vidljivih znakova starenja, zbog čega je ulje smilja čest sastojak različitih kozmetičkih proizvoda. Koristi se za negu kože kod koje su izraženije bore, sitne nepravilnosti i staračke pege.

Smilje je jedna od najcenjenijih mediteranskih biljaka, a njegovo eterično ulje posebno je poznato u nezi kože Foto: Shutterstock

Kako napraviti serum? Potrebno je: 5 kapi eteričnog ulja ruže

5 kapi eteričnog ulja tamjana

5 kapi eteričnog ulja lavande

9 kapi ulja smilja

1/4 šolje baznog ulja, najbolje ulja slatkog badema

1 tamna staklena bočica za čuvanje seruma Priprema

Pomešajte po pet kapi eteričnih ulja ruže, tamjana i lavande, devet kapi ulja smilja i četvrtinu šolje baznog ulja. Ulje slatkog badema može biti dobar izbor kao baza jer je pogodno za različite tipove kože.

Sastojke stavite u tamnu staklenu bočicu, dobro zatvorite i promućkajte. Ostavite da odstoji dva dana pre upotrebe.