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Prehlada je virusna infekcija gornjih disajnih puteva i najčešće posledica delovanja rinovirusa. U pitanju je blag zdravstveni problem, ipak praćen tegobama koje u bitnoj meri utiču na kvalitet života. Disanje je otežano zbog zapušenog nosa i curenja iz nosa, javlja se kijanje, bol u grlu, moguć je umor i malaksalost, a nekada i blago povišena temperatura. Oporavak traje 7 do 10 dana, a nekada i kraće. Praksa drevne medicine ispiranja nosa rastvorom slane vode, kako se veruje, skraćuje za nekoliko dana oporavak od prehlade.

Šta je ispiranje nosa?

Ispiranje nosa, poznato i kao ispiranje sinusa, podrazumeva propuštanje fiziološkog rastvora (slane vode) kroz nosne kanale kako bi se uklonila sluz i isprale nečistoće i alergeni. Pomagala za ispiranje, kao što su neti posude, bočice sa nastavkom za istiskivanje i gumene pumpice za nos, potiskuju vodu kroz jednu nozdrvu, koja potom izlazi kroz drugu nozdrvu.

Šta može da bude zamena za neti posudu?

Špric bez igle može da posluži umesto neti posude, dok je pipeta pogodnija za ukapavanje nego za pravo ispiranje.

Napunite špric sterilnim fiziološkim rastvorom (0,9% NaCl), nagnite se nad lavabo, glavu malo napred i u stranu. Vrh šprica prislonite uz nozdrvu, bez dubokog uvlačenja. Vrlo lagano istisnite rastvor tako da izađe kroz drugu nozdrvu ili u usta. Ponovite na drugoj nozdrvi.

Ipak, nemojte da koristite običnu vodu iz česme direktno za ispiranje nosa. Ako sami pravite rastvor, upotrebite destilovanu/sterilnu vodu ili vodu koja je prethodno prokuvana i ohlađena. Špric treba da bude čist, a pritisak blag, ne treba snažno „probijati“ zapušen nos.

Ako je nos potpuno zapušen, imate jak bol u uhu, krvarenje ili osećaj pritiska u ušima, bolje je ne forsirati ispiranje.

U pitanju je blag zdravstveni problem, ipak praćen tegobama koje u bitnoj meri utiču na kvalitet života Foto: Shutterstock

Kako funkcioniše ispiranje nosa?

Ispiranje sinusa i nosnih puteva može da ublaži simptome infekcija sinusa, alergija, prehlade i gripa. U jednoj studiji, pacijenti sa hroničnim problemima sa sinusima svakodnevno su ispirali nos i zabeležili olakšanje simptoma za više od 60 odsto.

Dok fiziološki rastvor prolazi kroz nosne kanale, on uklanja laganu sluz, vlaži nosne kanale izložene suvom vazduhu u zatvorenim prostorijama, uklanja alergene kao što su prašina, polen i druge nečistoće, razređuje gustu i tvrdokornu sluz, tako da se lakše može izbaciti duvanjem nosa ili kašljanjem.

Kako se ispira nos?

Ako za ispiranje nosnih puteva koristite odgovarajuće pomagalo za ispiranje i fiziološki rastvor, postupak obavite iznad lavaboa. Napunite pomagalo fiziološkim rastvorom. Nagnite glavu iznad lavaboa ili kade i okrenite je bočno ulevo. Nežno sipajte ili istisnite rastvor u desnu nozdrvu. Voda će izaći kroz levu nozdrvu. Ponovite postupak na drugoj strani. Nežno izduvajte nos kako biste uklonili preostalu vodu ili sluz.

Neželjena dejstva ispiranja sinusa

Kada se ispiranje nosa pravilno obavlja, neželjena dejstva su, ako ih uopšte ima, uglavnom blaga i privremena. Najčešći problemi nakon ispiranja nosa su osećaj peckanja ili žarenja u nosu i blaga iritacija nosnih puteva.

Da bi ispiranje nosa bilo prijatnije, obavezno koristite fiziološki rastvor umesto obične vode, jer obična voda može dodatno nadražiti unutrašnjost nosa. Fiziološki rastvor omogućava vodi da prolazi kroz osetljive sluzokože nosa uz malo ili nimalo peckanja i iritacije.

Obična voda sa česme nije filtrirana niti tretirana na način koji garantuje bezbednost za ovu namenu i može da sadrži bakterije. Voda iz česme može da bude bezbedna za piće jer želudačna kiselina uništava bakterije koje eventualno dospeju u organizam. Međutim, ako vodu iz česme koristite za ispiranje nosa, moguće je da se u njoj nađu i bakterije.

Kako biste sprečili prenošenje mikroorganizama na druge osobe, nemojte svoje pomagalo za ispiranje deliti Foto: Shutterstock

Pre ispiranja proverite da li je rastvor sobne temperature. Korišćenje veoma tople vode može izazvati opekotine ili oštetiti nosne puteve. Posle svake upotrebe očistite neti posudu ili drugo pomagalo za ispiranje i ostavite ga da se osuši na vazduhu. Prljava ili kontaminirana pomagala mogu brzo ponovo uneti bakterije u nosne puteve.

Pratite uputstva proizvođača za najbolji način čišćenja i obavezno ostavite pomagalo da se potpuno osuši. Kako biste sprečili prenošenje mikroorganizama na druge osobe, nemojte svoje pomagalo za ispiranje deliti.

Ispirajte nos samo kada je potrebno

Počnite sa jednim ispiranjem dnevno, a ako postupak pomaže, nos možete ispirati do tri puta dnevno. Međutim, ispiranje nosa ne treba koristiti preventivno kada nema simptoma. Na ovaj način nećemo sprečiti probleme sa sinusima, a preterano ispiranje može da poveća rizik od infekcija.