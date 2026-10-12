Hipertireoza je stanje u kojem štitna žlezda proizvodi previše hormona, što ubrzava metabolizam i može da utiče na rad gotovo svih organa u telu.

Najčešći simptomi su ubrzan rad srca, drhtanje ruku, pojačano znojenje, nervoza, razdražljivost, problemi sa spavanjem i gubitak telesne težine uprkos normalnom ili pojačanom apetitu.