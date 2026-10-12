Narodni ruski eliksir za štitnu žlezdu: Tri sastojka koja se tradicionalno koriste kod hipertireoze
Narodni recepti za zdravlje štitne žlezde često uključuju jednostavne sastojke iz kuhinje. Jedna takva mešavina kombinuje orahe, heljdu i med, a evo kako se priprema prema tradicionalnom receptu.
Ovaj recept je dobar ne samo za hipertireozu već i za sve probleme sa štitnom žlezdom.
Potrebno je:
- 1 šolja oraha
- 1 šolja heljde
- 1 šolja heljdinog meda
Priprema
Sameljite heljdu u mlinu za kafu (možete koristiti i heljdino brašno) i sitno iseckajte orahe. Pomešajte sve sa medom. Ostavite da odstoji u tamnoj staklenoj tegli sedam dana. Jedite samo ovu mešavinu jedan dan u nedelji, uz vodu ili čaj, po mogućstvu zeleni.
Orasi su bogati zdravim mastima, biljnim proteinima i mineralima, a u kombinaciji sa heljdom i medom čine osnovu ovog tradicionalnog recepta koji se povezuje sa zdravljem štitne žlezde.
Hipertireoza je stanje u kojem štitna žlezda proizvodi previše hormona, što ubrzava metabolizam i može da utiče na rad gotovo svih organa u telu.
Najčešći simptomi su ubrzan rad srca, drhtanje ruku, pojačano znojenje, nervoza, razdražljivost, problemi sa spavanjem i gubitak telesne težine uprkos normalnom ili pojačanom apetitu.
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Izvor: thelib.ru/Zdravlje.Kurir.rs