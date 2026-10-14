Među biljkama koje se tradicionalno koriste za ublažavanje respiratornih tegoba nalazi se i bosiljak, poznat po svom intenzivnom mirisu i aromatičnim jedinjenjima

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Bosiljak je mnogo više od začina koji jelima daje prepoznatljiv miris.

U tradicionalnoj medicini koristi se i kod kašlja, bronhitisa i drugih tegoba sa disajnim putevima, a naučnici istražuju da li njegova prirodna jedinjenja imaju protivupalno dejstvo.

Kada dođu hladniji dani, kašalj, zapušen nos i osećaj otežanog disanja mnoge navode da potraže pomoć u prirodi. Među biljkama koje se tradicionalno koriste za ublažavanje respiratornih tegoba nalazi se i bosiljak, poznat po svom intenzivnom mirisu i aromatičnim jedinjenjima.

Kako se sprema čaj od bosiljka? Kafenu kašiku usitnjenog nadzemnog dela bosiljka prelijte šoljom (200 ml) ključale vode. Sud poklopite i ostavite da stoji 10-15 minuta. Procedite i pijte dve do tri šolje čaja dnevno između obroka.

Opuštanje glatkih mišića disajnih puteva

Ova biljka sadrži različite biološki aktivne supstance, među kojima su linalol i eugenol. Naučnici ispituju njihova potencijalna antioksidativna i protivupalna svojstva, kao i mogućnost da utiču na opuštanje glatkih mišića disajnih puteva.

Evropska agencija za lekove (EMA) je još 2005. godine utvrdila maksimalnu dnevnu dozu od 0,5 miligrama (mg) za ljude. Konzumiranje bosiljka u uobičajenim količinama, kao začina u hrani ili u obliku čaja, ne smatra se razlogom za zabrinutost. Ipak, iz predostrožnosti se preporučuje da malu decu, trudnice i dojilje izbegavaju njegovu upotrebu.

Bosiljak sadrži različite biološki aktivne supstance, među kojima su linalol i eugenol Foto: Shutterstock

Inhalacija bosiljkom U litar i po proključale vode dodajte dve supene kašike suvog bosiljka. Kada se para malo prohladi, možete je kratko udisati sa bezbedne udaljenosti, uz pauze po potrebi. Budite oprezni zbog rizika od opekotina i nemojte stavljati lice iznad posude sa vrelom vodom.

Dokazi o pozitivnim dejstvima postoje, ali su još ograničeni