Smokve su bogate vlaknima, mineralima i biljnim jedinjenjima sa antioksidativnim svojstvima, dok je ekstra devičansko maslinovo ulje izvor mononezasićenih masnih kiselina i polifenola

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Jeste li znali da se kombinacija smokava i maslinovog ulja vekovima koristi u tradicionalnoj ishrani mediteranskih naroda?

Ova dva sastojka poznata su po svojim nutritivnim vrednostima, a recept u kojem se smokve potapaju u maslinovo ulje ponovo privlači pažnju kao jednostavan dodatak jutarnjoj rutini.

Pripisuje mu se niz blagotvornih efekata, od boljeg varenja do zaštite srca, ali šta o tome zaista kaže nauka?

Smokve su bogate vlaknima, mineralima i biljnim jedinjenjima sa antioksidativnim svojstvima, dok je ekstra devičansko maslinovo ulje izvor mononezasićenih masnih kiselina i polifenola. Ipak, važno je razlikovati dokazane nutritivne prednosti ovih namirnica od tvrdnji da njihova kombinacija može da leči određene bolesti.

Zašto se smokve i maslinovo ulje smatraju dobrom kombinacijom?

Podrška varenju i radu creva

Suve smokve sadrže dijetetska vlakna koja doprinose normalnom radu creva i mogu da pomognu kod zatvora. Njihov unos može biti koristan osobama koje ne unose dovoljno vlakana hranom, pod uslovom da ih dobro podnose i da piju dovoljno tečnosti.

Maslinovo ulje obezbeđuje nezasićene masne kiseline, a potopljene u ulje imaju poseban efekat na želudačnu sluznicu.

Zdravlje srca i krvnih sudova

Ekstra devičansko maslinovo ulje jedan je od važnih sastojaka mediteranskog načina ishrane. Njegove nezasićene masne kiseline mogu doprineti povoljnijem lipidnom profilu kada se koriste umesto izvora zasićenih masti.

Smokve sadrže kalijum, mineral koji učestvuje u regulaciji krvnog pritiska, kao i vlakna i polifenole.

Ipak, to ne znači da jedna smokva sa kašikom ulja može samostalno da reguliše pritisak, očisti krvne sudove ili spreči kardiovaskularne bolesti. Koristi zavise od celokupne ishrane i životnih navika.

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Da li smokve u maslinovom ulju leče helikobakteriju?

Na internetu se često može pročitati da ova kombinacija deluje kao prirodni antibiotik i uklanja helikobakteriju koja može biti povezana sa gastritisom i čirom na želucu.

Za takvu tvrdnju, međutim, nema dovoljno kvalitetnih kliničkih dokaza. Iako se pojedina biljna jedinjenja ispituju zbog mogućih antimikrobnih svojstava, to nije isto što i dokaz da njihovo unošenje kroz hranu može da ukloni bakteriju iz ljudskog organizma.

Infekcija helikobakterijom utvrđuje se odgovarajućim testovima, a leči terapijom koju propisuje lekar. Smokve i maslinovo ulje ne mogu da zamene antibiotike niti druge propisane lekove.

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Kako se smokve kombinuju sa maslinovim uljem?

U tradicionalnim receptima koriste se suve smokve i ekstra devičansko maslinovo ulje.

Smokve se stavljaju u teglu i prelivaju uljem, a zatim se ostavljaju da omekšaju i upiju deo ulja.

Bezbednije je, međutim, da smokve i maslinovo ulje kombinujete neposredno pre konzumacije, umesto da domaći preparat nedeljama držite na sobnoj temperaturi. Ako želite da pripremite malu količinu unapred, koristite samo suve smokve i čuvajte ih u frižideru, uz brzo korišćenje - hlađenje ipak ne može da nadoknadi nebezbedan postupak pripreme.

Za jednostavan način konzumacije dovoljno je da jednu ili dve suve smokve pojedete uz malu količinu ekstra devičanskog maslinovog ulja, kao deo doručka ili drugog obroka.

Spore bakterije Clostridium botulinum mogu se razvijati u sredinama sa malo kiseonika, poput ulja. Kada se suve smokve čuvaju u maslinovom ulju na sobnoj temperaturi, bez dovoljno kiselosti, mogu se stvoriti uslovi pogodni za razvoj ove bakterije i stvaranje opasnog botulinskog toksina.

Ko bi trebalo da obrati pažnju pre uzimanja ovog eliksira?

Suve smokve sadrže prirodne šećere i imaju više kalorija po gramu od svežih smokava, pa je važno voditi računa o količini, naročito kod osoba koje kontrolišu nivo glukoze u krvi.

Vlakna mogu doprineti redovnoj stolici, ali naglo povećanje njihovog unosa kod nekih ljudi izaziva gasove i nadutost. Osobe sa hemoroidima ne moraju automatski da izbegavaju smokve - održavanje meke stolice može biti korisno, dok izbor namirnica treba prilagoditi individualnoj toleranciji i simptomima.

Ako imate uporne bolove u stomaku, krv u stolici, neobjašnjiv gubitak telesne težine ili dugotrajne promene u pražnjenju creva, nemojte se oslanjati na kućne preparate poput ovog, već potražite savet lekara.

Napomena

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.