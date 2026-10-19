Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Semenke bundeve sadrže kukurbitin, jedinjenje koje se proučava zbog mogućeg delovanja na određene crevne parazite

Slušaj vest

Semenke bundeve odavno su deo tradicionalne ishrane, a u narodnoj medicini koriste se i kao pomoć protiv crevnih parazita.

Jedan od poznatih recepata podrazumeva mlevene sirove semenke pomešane sa medom, koje se jedu ujutru, pre doručka.

Semenke bundeve nisu samo ukusna grickalica. Bogate su biljnim proteinima, vlaknima, nezasićenim masnim kiselinama i mineralima, među kojima su magnezijum i cink. Osim nutritivne vrednosti, posebnu pažnju privlače i zbog kukurbitina, jedinjenja koje se proučava zbog mogućeg delovanja na određene crevne parazite.

Upravo se kukurbitin najčešće pominje kada se govori o tradicionalnoj upotrebi semenki bundeve protiv parazita. Ono što morate da znate - njihova efikasnost nije dovoljno potvrđena savremenim kliničkim istraživanjima niti mogu da zamene odgovarajuću terapiju.

Kako se priprema tradicionalni recept?

Za ovaj jednostavan pripravak potrebna su samo dva sastojka:

* šaka sirovih semenki bundeve

* jedna kašika meda

Priprema

Sirove semenke najpre se samelju u avanu ili drugom pogodnom uređaju, a zatim se pomešaju sa medom dok se ne dobije ujednačena smesa. U narodnim receptima preporučuje se da se ova mešavina jede ujutru, na prazan stomak, tokom sedam dana.

Semenke bundeve lako se uklapaju u svakodnevnu ishranu – mogu se dodati omletu, salatama, varivima i slanim pecivima, ali i različitim poslasticama. Iako su kalorične, sadrže proteine, vlakna i zdrave masti, koji doprinose dužem osećaju sitosti i mogu pomoći u kontroli apetita.

Kukurbitin je prirodno jedinjenje koje se nalazi u semenkama bundeve i kojem se pripisuje potencijalno antiparazitsko dejstvo Foto: Shutterstock

Zašto se semenke bundeve povezuju sa parazitima?

Kukurbitin je prirodno jedinjenje koje se nalazi u semenkama bundeve i kojem se pripisuje potencijalno antiparazitsko dejstvo.

Istraživanja su ispitivala mogućnost njegove primene protiv pojedinih parazita, ali dokazi još nisu dovoljni da bi se semenke bundeve preporučile kao samostalni lek za parazitske infekcije kod ljudi.

Kada je važno obratiti se lekaru?

Crevni paraziti mogu izazvati različite tegobe, uključujući bolove u stomaku, proliv, nadimanje, svrab oko anusa i gubitak telesne težine, ali ovi simptomi mogu imati i druge uzroke. Za utvrđivanje infekcije nekada je potrebna analiza stolice ili drugi odgovarajući testovi.

Napomena