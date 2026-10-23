Čaj od majčine dušice i meda: Tradicionalni napitak koji može da ublaži kašalj i olakša iskašljavanje
- Čaj od majčine dušice sa medom tradicionalno se koristi za ublažavanje kašlja, umirivanje nadraženog grla i lakše iskašljavanje.
- Priprema je jednostavna: biljka se prelije ključalom vodom, ostavi 5 do 10 minuta i, kada se čaj prohladi, dodaje se med.
- Med se ne daje deci mlađoj od godinu dana, a kod alergije ili dugotrajnog kašlja potreban je savet lekara.
Majčina dušica odavno se koristi u narodnoj medicini kao pomoć kod kašlja i tegoba sa disajnim putevima. U kombinaciji sa medom, od nje se priprema topao napitak koji može da umiri nadraženo grlo i olakša iskašljavanje.
Kada se pojave kašalj, grebanje u grlu i osećaj nakupljene sluzi u disajnim putevima, mnogi se okreću jednostavnim receptima koje pamte iz detinjstva. Među njima je i čaj od majčine dušice sa medom, tradicionalni napitak koji se lako priprema, a može da bude koristan dodatak nezi tokom prehlade.
Majčina dušica tradicionalno se upotrebljava za ublažavanje kašlja povezanog s prehladom.
Njena primena zasniva se na dugoj tradiciji, a preparati od ove biljke koriste se kao pomoć kod produktivnog kašlja, odnosno kada je potrebno olakšati izbacivanje sekreta. Ipak, to ne znači da čaj čisti pluća ili leči infekcije.
Med, s druge strane, može da pomogne u ublažavanju kašlja, naročito noću, i da umiri nadraženo grlo. Kada se doda mlakom čaju, doprinosi prijatnijem ukusu i čini napitak pogodnim za polagano ispijanje.
Kako se priprema čaj od majčine dušice i meda?
Za ovaj tradicionalni napitak potrebno je svega nekoliko sastojaka, a priprema ne zahteva mnogo vremena.
Potrebno je
* jedna do dve kašičice suve majčine dušice ili odgovarajuća količina sveže biljke
* 200–250 ml vode
* jedna kašičica meda, po želji
Priprema
Vodu zagrejte do ključanja, prelijte njome majčinu dušicu i poklopite posudu. Ostavite da odstoji oko 5–10 minuta, a zatim procedite. Kada se čaj malo prohladi, dodajte med i promešajte.
Napitak pijte topao, ali ne prevruć, kako ne biste dodatno nadražili grlo.
Inhalacija parom koja sadrži esencijalno ulje majčine dušice može biti izuzetno efikasna za čišćenje disajnih puteva i ublažavanje simptoma prehlade, bronhitisa i astme.
Kada morate biti oprezni?
Iako je reč o tradicionalnom napitku, važno je imati na umu da prirodno ne znači automatski i bez rizika. Med se ne daje deci mlađoj od godinu dana, zbog rizika od botulizma. Osobe koje imaju alergiju na med ili majčinu dušicu trebalo bi da izbegavaju ovaj napitak.
Ako kašalj traje duže, pogoršava se ili ga prate otežano disanje, bol u grudima, visoka temperatura ili krv u ispljuvku, ne smete se oslanjati samo na kućne preparate, već potražiti savet lekara.
Napomena
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.