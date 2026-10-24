Povišen nivo holesterola i trigilcerida jedna je od najčešćih bolesti modernog vremena. Uz obavezne restrikcije u ishrani, adekvatnu dijetu koja je neophodna, biljke mogu da budu velika pomoć svima koje ovaj problem muči, kaže na svom sajtu čuveni fitoterapuet i novinar Momčilo Antonijević i otkriva recept za biljni eliksir protiv povišenih masnoća u krvi.

Biljni eliksir protiv povišenog holesterola i triglicerida

U keramičkoj činiji pomešajte sve sastojke osim sirćeta pa ih prespite u teglu. Dodajte sirće, dobro zatvorite pa protresite da se sastojci sjedine. Ostavite na suvom i hladnom mestu dve nedelje. Nekoliko puta dnevno promućkajte teglu pa nakon dve nedelje pripravak izgnječite i procedite kroz gustu gazu. Nakon što to učinite, slobodno ga čuvajte na sobnoj temperaturi. Popijte po jednu kašiku pripravka svaki dan razblaženo u čaši vode ili uz obrok (možete ga koristiti i kao prilog jelu ili dresing za salatu). Postepeno pojačavajte količinu tako da najviše u danu upotrebite 4 supene kašike esencije. Stvaranje taloga je prirodno, samo promućkajte flašicu pre upotrebe. Ovaj eliksir nije preporučljiv za ljude koji pate od čira na želucu.