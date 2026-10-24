Biljni eliksir protiv povišenog holesterola i triglicerida: Recept travara za zdravlje krvnih sudova
Povišen nivo holesterola i trigilcerida jedna je od najčešćih bolesti modernog vremena. Uz obavezne restrikcije u ishrani, adekvatnu dijetu koja je neophodna, biljke mogu da budu velika pomoć svima koje ovaj problem muči, kaže na svom sajtu čuveni fitoterapuet i novinar Momčilo Antonijević i otkriva recept za biljni eliksir protiv povišenih masnoća u krvi.
Biljni eliksir protiv povišenog holesterola i triglicerida
Potrebno vam je
- 700 ml prirodnog jabukovog sirćeta
- 4 čena sitno seckanog belog luka
- manja glavica usitnjenog crnog luka
- 2 sveže ljute paprike
- 4 kašičice rendanog đumbira
- 2 kašičice rendanog rena
- 2 kašičice kurkume u prahu
Priprema
U keramičkoj činiji pomešajte sve sastojke osim sirćeta pa ih prespite u teglu. Dodajte sirće, dobro zatvorite pa protresite da se sastojci sjedine. Ostavite na suvom i hladnom mestu dve nedelje. Nekoliko puta dnevno promućkajte teglu pa nakon dve nedelje pripravak izgnječite i procedite kroz gustu gazu. Nakon što to učinite, slobodno ga čuvajte na sobnoj temperaturi. Popijte po jednu kašiku pripravka svaki dan razblaženo u čaši vode ili uz obrok (možete ga koristiti i kao prilog jelu ili dresing za salatu). Postepeno pojačavajte količinu tako da najviše u danu upotrebite 4 supene kašike esencije. Stvaranje taloga je prirodno, samo promućkajte flašicu pre upotrebe. Ovaj eliksir nije preporučljiv za ljude koji pate od čira na želucu.
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.
Izvor: Snagabilja.rs/Zdravlje.kurir.rs
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