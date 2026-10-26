Muči vas gastritis? Čaj od 5 blagotvornih biljaka može da ublaži neprijatne tegobe
- Gastritis je upala sluzokože želuca, a najčešći simptomi su bol u gornjem delu stomaka, mučnina, loše varenje i podrigivanje.
- Za ublažavanje tegoba preporučuje se čaj od timijana, mente, sleza, anđelike i žalfije, u jednakim razmerama, bez meda i limuna.
- Uz to treba izbegavati previše začinjenu, masnu, hladnu ili vrelu hranu, kao i sirovo voće i povrće u prvim nedeljama.
Mnogi ljudi koriste reč „gastritis“ kao fensi termin za bol u stomaku, ali se gastritis zapravo odnosi na upalu sluzokože želuca. Najčešći simptomi gastritisa su bol u gornjem delu stomaka, štucanje i podrigivanje, loše varenje, gubitak apetita, mučnina, povraćanje, povraćanje krvi ili sadržaja koji liči na talog kafe i tamna stolica.
Recept za čaj koji pomaže u ublažavanju neprijatnih simptoma gastritisa:
Potrebno je:
- timijan
- menta
- slez
- anđelika
- žalfija
Primena
Sve biljke treba koristiti u jednakim razmerama. Dnevno bi trebalo piti od pola litra do litar mlakog čaja, bez meda ili limuna.
Treba izbegavati previše začinjenu, preslanu i premasnu hranu, kao i previše hladnu ili previše vruću hranu i tečnosti. Obično kažem – izbegavajte sve što ima prefiks „pre“.
Tokom prvog meseca ili dva trebalo bi izbegavati i svu sirovu hranu. Želudac koji je oboleo ne može da vari pulpu iz sirovog voća i povrća. Zato povrće treba kuvati i dinstati, a voće takođe termički obraditi – kuvati u kompotu ili peći u rerni.
Anđelika je lekovita biljka čiji se koren tradicionalno koristi za podsticanje lučenja želudačnog soka i ublažavanje nadutosti, gasova i grčeva, ali se ne preporučuje osobama sa čirom na želucu, trudnicama i dojiljama.
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Izvor: Miss7zdrava.24sata.hr/Zdravlje.Kurir.rs
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