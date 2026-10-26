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Mnogi ljudi koriste reč „gastritis“ kao fensi termin za bol u stomaku, ali se gastritis zapravo odnosi na upalu sluzokože želuca. Najčešći simptomi gastritisa su bol u gornjem delu stomaka, štucanje i podrigivanje, loše varenje, gubitak apetita, mučnina, povraćanje, povraćanje krvi ili sadržaja koji liči na talog kafe i tamna stolica.

Recept za čaj koji pomaže u ublažavanju neprijatnih simptoma gastritisa:

Potrebno je:

  • timijan
  • menta
  • slez
  • anđelika
  • žalfija

Primena

Sve biljke treba koristiti u jednakim razmerama. Dnevno bi trebalo piti od pola litra do litar mlakog čaja, bez meda ili limuna.

Treba izbegavati previše začinjenu, preslanu i premasnu hranu, kao i previše hladnu ili previše vruću hranu i tečnosti. Obično kažem – izbegavajte sve što ima prefiks „pre“.

čaj od broćike u providnoj šoji, broćika i ostalo lekovito i poljsko bilje na stolu
Žalfija je aromatična lekovita biljka koja se tradicionalno koristi za ublažavanje različitih tegoba i kao sastojak biljnih čajeva Foto: Shutterstock

Tokom prvog meseca ili dva trebalo bi izbegavati i svu sirovu hranu. Želudac koji je oboleo ne može da vari pulpu iz sirovog voća i povrća. Zato povrće treba kuvati i dinstati, a voće takođe termički obraditi – kuvati u kompotu ili peći u rerni.

Da li ste čuli za anđeliku?

Anđelika je lekovita biljka čiji se koren tradicionalno koristi za podsticanje lučenja želudačnog soka i ublažavanje nadutosti, gasova i grčeva, ali se ne preporučuje osobama sa čirom na želucu, trudnicama i dojiljama.

Napomena

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Izvor: Miss7zdrava.24sata.hr/Zdravlje.Kurir.rs

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