Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Čaj od timijana, mente, sleza, anđelike i žalfije tradicionalno se koristi za ublažavanje tegoba povezanih sa gastritisom, uz prilagođenu ishranu i izbegavanje namirnica koje nadražuju želudac

Slušaj vest

Mnogi ljudi koriste reč „gastritis“ kao fensi termin za bol u stomaku, ali se gastritis zapravo odnosi na upalu sluzokože želuca. Najčešći simptomi gastritisa su bol u gornjem delu stomaka, štucanje i podrigivanje, loše varenje, gubitak apetita, mučnina, povraćanje, povraćanje krvi ili sadržaja koji liči na talog kafe i tamna stolica.

Recept za čaj koji pomaže u ublažavanju neprijatnih simptoma gastritisa:

Potrebno je: timijan

menta

slez

anđelika

žalfija Primena

Sve biljke treba koristiti u jednakim razmerama. Dnevno bi trebalo piti od pola litra do litar mlakog čaja, bez meda ili limuna.

Treba izbegavati previše začinjenu, preslanu i premasnu hranu, kao i previše hladnu ili previše vruću hranu i tečnosti. Obično kažem – izbegavajte sve što ima prefiks „pre“.

Žalfija je aromatična lekovita biljka koja se tradicionalno koristi za ublažavanje različitih tegoba i kao sastojak biljnih čajeva Foto: Shutterstock

Tokom prvog meseca ili dva trebalo bi izbegavati i svu sirovu hranu. Želudac koji je oboleo ne može da vari pulpu iz sirovog voća i povrća. Zato povrće treba kuvati i dinstati, a voće takođe termički obraditi – kuvati u kompotu ili peći u rerni.

Da li ste čuli za anđeliku? Anđelika je lekovita biljka čiji se koren tradicionalno koristi za podsticanje lučenja želudačnog soka i ublažavanje nadutosti, gasova i grčeva, ali se ne preporučuje osobama sa čirom na želucu, trudnicama i dojiljama.