Šipurak sadrži vitamin C, a pojedina istraživanja ukazuju na to da njegovi preparati mogu pomoći u ublažavanju bolova i ukočenosti kod osteoartritisa

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Crveni plodovi šipurka, koji se mogu naći u jesen pored puteva, na obodima šuma i livada, mnogo su više od lepog prizora. Ovaj plod divlje ruže odavno je prisutan u narodnoj tradiciji, a oktobar je pravo vreme za njegovu berbu i pripremu.

Šipurak se koristi za pravljenje čaja, džema, sirupa, pirea i praha, dok se ulje dobijeno iz semena koristi u kozmetici. Međutim, važno je obratiti pažnju na način pripreme jer se vitamin C može razgraditi pod uticajem visoke temperature, vazduha i dužeg stajanja.

Vredni sastojci šipurka

Šipurak sadrži vitamin C, karotenoide, polifenole, flavonoide, pektin i voćne kiseline. Količina ovih sastojaka zavisi od vrste, zrelosti ploda, mesta na kojem raste i načina skladištenja.

Šipurak je bogat vitaminom C, a sadrži i karotenoide, flavonoide i polifenole, biljna jedinjenja sa antioksidativnim dejstvom Foto: Shutterstock

Vitamin C doprinosi normalnom funkcionisanju imunskog sistema, stvaranju kolagena, zaštiti ćelija od oksidativnog stresa i boljoj apsorpciji gvožđa iz biljne hrane. Karotenoidi su odgovorni za karakterističnu crvenu boju ploda, dok je pektin vrsta rastvorljivih vlakana.

Neka istraživanja ukazuju na moguće blagotvorne efekte praha šipurka na određene faktore rizika za kardiovaskularne bolesti. Međutim, takvi rezultati odnose se na prah koji se koristi u određenim dozama i ne mogu se automatski preneti na povremeno ispijanje čaja.

Kako pravilno pripremiti čaj?

Dugotrajno kuvanje može značajno smanjiti količinu vitamina C u šipurku, posebno ako se plod dugo zagreva u velikoj količini vode. Međutim, to ne znači da čaj gubi svu svoju vrednost jer u njemu mogu ostati i drugi korisni sastojci, uključujući pektin i pigmente.

Da biste pripremili napitak, prelijte jednu do dve kašičice iseckanog sušenog šipurka šoljom vruće vode, poklopite i ostavite da odstoji 10 do 15 minuta.

Nakon toga, čaj treba dobro procediti kroz gustu cediljku ili filter. Sitne dlačice sa ploda mogu da iritiraju kožu i sluzokožu, zbog čega je ovaj korak posebno važan.

Za intenzivniji ukus možete dodati više plodova umesto da čaj dugo kuvate. Limun i med najbolje je dodati kada se napitak malo ohladi.

Čaj od šipurka bogat je biljnim jedinjenjima i ima blago kiselkast ukus. Najbolje je plodove preliti vrućom vodom i ostaviti da odstoje 10–15 minuta Foto: Shutterstock

Može li pomoći kod bolnih zglobova?

Neke studije koje su ispitivale standardizovani prah šipurka kod osoba sa osteoartritisom pokazale su moguće smanjenje bola i ukočenosti. Međutim, to ne znači da će redovno ispijanje čaja od šipurka izlečiti probleme sa zglobovima.

Šipurak se generalno dobro podnosi kada se konzumira kao hrana, ali koncentrovani preparati mogu izazvati mučninu, gorušicu ili grčeve.

Osobe sa hroničnim bolestima, bubrežnim kamencima ili one koje redovno koriste lekove, kao i trudnice i dojilje, treba da se konsultuju sa lekarom pre upotrebe suplemenata od šipurka.

Šipurak nije čudotvorni lek i ne može zameniti propisanu terapiju, ali može biti koristan deo raznovrsne ishrane. Jesen je idealno vreme za njegovu berbu ili kupovinu na pijaci, uz pažljiv izbor mesta na kojem raste i pravilnu pripremu kako bi se sačuvalo što više vrednih sastojaka.