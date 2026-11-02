U Indiji se ovakva kombinacija sastojaka tradicionalno smatra prirodnim busterom imuniteta, zbog čega je ovaj napitak posebno zanimljiv onima koji vole jednostavne domaće recepte

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Ovaj napitak od limuna, đumbira, karanfilića i meda jednostavan je za pripremu, osvežavajućeg ukusa i može da se pije tokom cele godine – rashlađen kao napitak ili zagrejan kao čaj.

Spoj citrusne svežine, aromatičnih začina i prirodne slatkoće meda daje mu poseban karakter, a za pripremu je potrebno svega nekoliko sastojaka. U Indiji se ovakva kombinacija sastojaka tradicionalno smatra prirodnim busterom imuniteta, zbog čega je ovaj napitak posebno zanimljiv onima koji vole jednostavne domaće recepte.

Njegova posebnost je i u tome što se priprema u većoj količini, pa može da se čuva i koristi duže.

Potrebno je

* 300 g limuna sa korom

* 300 g svežeg đumbira

* jedna kesica karanfilića

* 5 litara vode

* 700 g meda

Priprema

Limun dobro operite i isecite na kriške zajedno sa korom. Đumbir oljuštite, pa ga narendajte ili isecite na tanke listiće.

U veću šerpu sipajte pet litara vode, dodajte limun, đumbir i karanfilić, pa sve zajedno zagrejte do ključanja. Kada voda provri, sklonite je sa šporeta i ostavite da odstoji nekoliko sati, a najbolje preko noći, kako bi sastojci otpustili aromu.

Nakon toga procedite tečnost i sačekajte da se potpuno ohladi. Tek tada dodajte med i dobro promešajte da se sjedini sa napitkom.

Pripremljeni napitak možete piti rashlađen, kao osvežavajući napitak, ili ga blago zagrejati i poslužiti kao aromatičan čaj.

Zahvaljujući gingerolu, aktivnom sastojku đumbira, ova namirnica ima antizapljenjsko dejstvo i ublažava bol. Snažan je antioksidans i na taj način unapređuje imunski sistem. Takođe, đumbir pomaže i kod respiratornih virusnih i bakterijskih infekcija.

Đumbir sadrži desetak jedinjenja koja deluju antivirusno Foto: Shutterstock

Kako se pije?

Ovaj napitak može biti zanimljiva alternativa zaslađenim industrijskim pićima, a zahvaljujući đumbiru, limunu i karanfiliću ima intenzivnu, osvežavajuću aromu. Ako ga pijete toplog, vodite računa da ga ne zagrevate do ključanja, naročito zbog dodatog meda.

Iako se često naziva eliksirom života, važno je imati na umu da nijedan napitak ne može da zameni raznovrsnu ishranu, zdrave životne navike ili terapiju. Njegova najveća prednost je jednostavna priprema i spoj sastojaka koji daju prijatan, aromatičan napitak.

Napomena Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.