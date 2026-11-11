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Nar je bogat polifenolima, antioksidansima i kalijumom koji mogu doprineti očuvanju zdravlja srca i krvnih sudova

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Jesen je sezona nara, voća prepoznatljivog po sočnim crvenim zrncima i karakterističnom slatko-kiselom ukusu.

Osim što je bogatantioksidansima, vitaminima i mineralima, nar sadrži i biljna jedinjenja koja bi mogla da doprinesu očuvanju zdravlja srca i krvnih sudova, uključujući i održavanje normalnog krvnog pritiska.

Istraživanja ukazuju da redovno konzumiranje nara može imati povoljan uticaj na sistolni, odnosno gornji, i dijastolni, donji krvni pritisak. Ipak, upozoravaju stručnjaci, ovo voće nije zamena za lekove i propisanu terapiju, već može biti koristan deo ishrane koja štiti kardiovaskularno zdravlje.

Nar povoljno utiče na krvni pritisak

Nar sadrži hranljive materije i biljna jedinjenja koja mogu doprineti održavanju zdravlja krvnih sudova i regulaciji krvnog pritiska.

Pojedine studije pokazale su da konzumiranje nara može da snizi sistolni krvni pritisak za oko 3,5 do 8 mmHg, a dijastolni za 1,5 do 3 mmHg. Najveća korist mogla bi se očekivati kod osoba koje već imaju povišen krvni pritisak.

Ovakve promene mogu biti značajne jer se procenjuje da snižavanje sistolnog pritiska za pet mmHg može da smanji rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih događaja, uključujući srčani i moždani udar, za približno 10 odsto.

Ipak, rezultati istraživanja nisu ujednačeni. U mnogim studijama korišćeni su sok ili ekstrakti nara, a ne celo voće, pa još nije potpuno jasno da li jedenje svežeg nara ima isti efekat.

Bez obzira na to, zbog antioksidanasa, vlakana i drugih korisnih sastojaka, nar je dobar izbor za raznovrsnu ishranu usmerenu na očuvanje zdravlja srca.

Jesen je sezona nara, voća prepoznatljivog po sočnim crvenim zrncima i karakterističnom slatko-kiselom ukusu Foto: Shutterstock

Zašto nar može da pomogne u održavanju normalnog pritiska?

Postoje tri važna razloga zbog kojih se ovo voće izdvaja kada je reč o zdravlju krvnih sudova.

Bogat je antioksidansima koji štite krvne sudove

Nar je posebno bogat polifenolima, biljnim jedinjenjima koja imaju antioksidativna svojstva. Među njima se izdvajaju elagitanini, za koje istraživanja sugerišu da mogu doprineti povoljnom uticaju na krvni pritisak.

Antioksidansi pomažu u zaštiti ćelija od slobodnih radikala, nestabilnih molekula koji, kada ih ima previše, mogu da oštete ćelije i doprinesu zapaljenskim procesima u organizmu.

Oksidativni stres i hronična upala povezani su sa oštećenjem krvnih sudova i razvojem kardiovaskularnih bolesti.

Pojedina istraživanja ukazuju i na mogućnost da suplementi na bazi nara utiču na smanjenje određenih pokazatelja upale, ali su potrebne dodatne studije kako bi se potvrdio njihov značaj za zdravlje srca.

Nar je posebno bogat polifenolima, biljnim jedinjenjima koja imaju antioksidativna svojstva Foto: Shutterstock

Može da doprinese opuštanju krvnih sudova

Zdravi krvni sudovi imaju sposobnost širenja i sužavanja, čime omogućavaju nesmetan protok krvi. Kada postanu kruti ili suženi, otpor protoku krvi može da poraste, što doprinosi povećanju krvnog pritiska.

Polifenoli iz nara mogli bi da utiču na aktivnost enzima koji se naziva angiotenzin-konvertujući enzim (ACE).

Ovaj enzim učestvuje u stvaranju angiotenzina II, supstance koja sužava krvne sudove i podiže krvni pritisak.

Laboratorijska istraživanja i studije na životinjama ukazuju na to da određena jedinjenja iz nara mogu da utiču na aktivnost ovog enzima. Na taj način potencijalno doprinose opuštanju krvnih sudova i boljem protoku krvi.

Međutim, ovaj mehanizam još nije dovoljno potvrđen kliničkim istraživanjima na ljudima.

Sadrži kalijum koji pomaže u regulaciji pritiska

Kalijum je važan mineral za održavanje normalnog krvnog pritiska. Pomaže organizmu da reguliše nivo natrijuma, odnosno soli, i podržava normalnu funkciju krvnih sudova.

Pola šolje zrna nara sadrži približno 200 miligrama kalijuma, što predstavlja oko šest do osam odsto preporučenog dnevnog unosa za odrasle.

Kalijum pomaže bubrezima da putem urina izbace višak natrijuma, a doprinosi i opuštanju zidova krvnih sudova. Zbog toga ishrana bogata kalijumom ima važnu ulogu u održavanju normalnog krvnog pritiska.

Namirnice koje sadrže ovaj mineral predstavljaju važan deo DASH načina ishrane, posebno osmišljenog za osobe koje žele da snize ili kontrolišu krvni pritisak.

Kako da dodate nar u svakodnevnu ishranu?

Nar se lako kombinuje sa slanim i slatkim jelima, a njegova sočna zrna mogu da obogate obroke ukusom, bojom i hranljivim materijama.

Evo nekoliko jednostavnih predloga:

U salati: Dodajte zrna nara lisnatom povrću, avokadu i maslinovom ulju.

Uz kinou ili integralni pirinač: Kombinujte ih sa pečenim povrćem i leblebijama.

U jogurtu ili ovsenoj kaši: Nekoliko kašika zrna nara obogatiće doručak vlaknima i antioksidansima.

Uz pečeno povrće: Nar se odlično slaže sa bundevom, batatom i keljom.

U marinadi: Malo soka od nara, maslinovo ulje, beli luk i začinsko bilje mogu da budu odlična kombinacija za mariniranje piletine ili povrća.

Salata od spanaća, nara i oraha spoj je nutritivno vrednih namirnica koje obezbeđuju vitamine, minerale i zdrave masti, a uz balzamiko dresing predstavljaju ukusan i lagan obrok Foto: Shutterstock

Svež nar najčešće je dostupan od jeseni do početka zime. Ako nemate vremena da ga čistite, možete kupiti već očišćena zrna.