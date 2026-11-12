Oblog od kupusa je stari narodni savet za bolno koleno i jedan od retkih proverenih u studijama

Slušaj vest

Oblog od kupusa je stari narodni savet za bolno koleno i jedan od retkih proverenih u studijama. Šta su one pokazale, zašto verovatno deluje i kada ne čekati.

List kupusa se izgnječi oklagijom da pusti sok, stavi na bolno koleno i uvije zavojem preko noći. Savet koji se prenosi generacijama, i koji je u Srbiji poznatiji od većine lekova za zglobove.

Prva studija: Nemačka, 2016.

U randomizovanoj studiji objavljenoj u časopisu Clinical Journal of Pain, 81 čovek sa umerenom artrozom kolena podeljen je u tri grupe. Prva je četiri nedelje svakog dana, najmanje dva sata, stavljala oblog od listova kupusa. Druga je koristila gel protiv bolova sa diklofenakom. Treća je nastavila uobičajeno lečenje.

Posle četiri nedelje grupa sa kupusom imala je značajno manje bola od grupe sa uobičajenim lečenjem, a popravili su se i pokretljivost, kvalitet života i test ustajanja sa stolice. U poređenju sa gelom sa diklofenakom razlika u bolu nije bila značajna — kupus nije bio ni bolji ni lošiji od gela.

Oblozi su se dobro podnosili, uz po dve neželjene reakcije u grupama sa kupusom i sa gelom.

Druga studija: Tajland, 2022.

U drugoj studiji 60 ljudi sa uznapredovalom artrozom kolena podeljeno je u tri grupe po 20: oblog od kupusa sat vremena dnevno, rashlađeni gel-jastučić dvadeset minuta dnevno, ili gel sa diklofenakom četiri puta dnevno.

Posle četiri nedelje kupus i rashlađeni jastučić doneli su slično poboljšanje bola i funkcije kolena, i oba su bila bolja od gela.

U kupusu postoje materije za koje se pretpostavlja da mogu da smiruju upalu, ali da one prolaze kroz kožu i deluju u zglobu nije dokazano Foto: Profimedia

Šta to zapravo znači

Najvažniji podatak iz druge studije nije da je kupus pomogao, nego da je pomogao isto koliko i hladan jastučić. To govori da veliki deo efekta verovatno ne dolazi iz samog kupusa, nego iz toga što je oblog hladan i vlažan, što koleno sat-dva miruje i što se o njemu svaki dan neko brine.

U kupusu postoje materije za koje se pretpostavlja da mogu da smiruju upalu, ali da one prolaze kroz kožu i deluju u zglobu nije dokazano.

Treba reći i ograničenja. Obe studije su male. Nijedna nije mogla da bude „slepa” — svako zna da li mu je na kolenu list kupusa. I obe su trajale samo četiri nedelje, pa se ne zna šta biva posle.

Pošten zaključak: oblog od kupusa kod artroze kolena može kratkoročno da ublaži bol, verovatno slično kao hladan oblog ili gel protiv bolova. Hrskavicu ne obnavlja i artrozu ne leči.

U studijama je proveren i jedan manje prijatan narodni savet za zglobove — žarenje koprivom. Šta se zna o oblogu od rakije, medu sa cimetom, đumbiru i drugim kućnim lekovima, skupljeno je na stranici narodni saveti i kućni lekovi.

Oblog od kupusa je jeftin i za većinu ljudi bezopasan. Ako vam prija, nema razloga da ga ne koristite — uz nekoliko pravila:

Samo na neoštećenu kožu. Ne na ranu, ogrebotinu ili kožu sa ekcemom, i skinite ga ako se jave crvenilo, svrab ili peckanje.

Nije za sveže povređeno ili upaljeno koleno. Koleno koje je otečeno, toplo i crveno, ili je oteklo posle uganuća ili udarca, prvo se pregleda.

Koleno je otečeno, toplo i crveno, naročito uz temperaturu — to se ne leči oblogom, nego se odmah proverava Foto: Shutterstock

Kada koleno ne bi trebalo lečiti kupusom

Koleno je otečeno, toplo i crveno, naročito uz temperaturu — to se ne leči oblogom, nego se odmah proverava.

Koleno se zaključava ili popušta, ili je bol počeo posle povrede.

Kvrga iza kolena koja se vraća, uz otok potkolenice — vidi kvrga iza kolena koja se vraća. Otečena, topla i bolna potkolenica traži lekara istog dana, jer može biti tromboza vene.