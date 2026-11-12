Suve šljive sadrže prirodne sastojke koji mogu da pomognu radu digestivnog sistema, posebno kada je reč o zatvoru i otežanom pražnjenju creva

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Kompot od suvih šljiva mnoge podseća na detinjstvo i kuhinju naših baka, ali ovaj jednostavan napitak nije samo deo tradicionalne ishrane.

Suve šljivesadrže prirodne sastojke koji mogu da pomognu radu digestivnog sistema, posebno kada je reč o zatvoru i otežanom pražnjenju creva.

Njihova prednost je u kombinaciji biljnih vlakana, sorbitola i minerala, zbog čega mogu da budu koristan deo svakodnevne, uravnotežene ishrane. Za razliku od soka, kompot pripremljen od celih suvih šljiva omogućava da se unesu i vlakna iz samog ploda, pod uslovom da se pojedu i šljive, a ne pije samo tečnost.

Zašto su suve šljive dobre za probavu?

Jedan od razloga zbog kojih se suve šljive tradicionalno koriste kod zatvora jeste njihov sadržaj sorbitola. Reč je o prirodnom šećernom alkoholu koji u crevima privlači vodu, čime doprinosi omekšavanju stolice i olakšava njeno izbacivanje.

Osim toga, suve šljive sadrže biljna vlakna koja povećavaju zapreminu stolice i podržavaju redovno pražnjenje creva. Kada se unose u odgovarajućoj količini, mogu da pomognu osobama koje imaju problem sa sporom probavom i povremenim zatvorom.

Zbog ovih svojstava, kompot od suvih šljiva može da bude jednostavan način da se u ishranu uključi namirnica koja povoljno deluje na rad creva.

Ipak, količina je važna. Preterivanje može da izazove nadimanje, gasove ili proliv, naročito kod osoba koje su osetljive na sorbitol.

Suve šljive su tradicionalno sredstvo protiv zatvora Foto: Shutterstock

Sadrže magnezijum, kalijum i druge važne minerale

Suve šljive nisu zanimljive samo zbog uticaja na varenje. One sadrže i nekoliko minerala važnih za normalno funkcionisanje organizma.

Među njima je i magnezijum, koji učestvuje u radu mišića i nerava, stvaranju energije i održavanju zdravlja kostiju. Njegov dovoljan unos važan je za brojne metaboličke procese.

Suve šljive su i izvor kalijuma, minerala koji doprinosi normalnom funkcionisanju mišića, prenošenju nervnih impulsa i regulaciji krvnog pritiska.

Pored toga, sadrže vitamin K, koji učestvuje u normalnom zgrušavanju krvi i održavanju zdravlja kostiju, kao i biljne antioksidanse koji pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Treba imati u vidu da količina hranljivih materija u porciji kompota zavisi od broja suvih šljiva, njihove veličine i načina pripreme. Deo minerala prelazi u vodu tokom kuvanja, pa i tečnost ima nutritivnu vrednost.

Kako pripremiti kompot od suvih šljiva?

Za pripremu ovog jednostavnog napitka potrebno je svega nekoliko sastojaka, a dodatni šećer uglavnom nije neophodan jer su suve šljive već prirodno slatke.

Potrebno je:

* 150–200 grama suvih šljiva

* oko 750 mililitara vode

* jedan štapić cimeta, po želji

* nekoliko kapi limunovog soka, po želji

Priprema:

Suve šljive najpre operite pod mlazom vode, a zatim ih stavite u šerpu i prelijte vodom. Po želji dodajte cimet i kuvajte na tihoj vatri oko 15–20 minuta, dok ne omekšaju.

Kada se kompot malo prohladi, spreman je za konzumaciju. Najbolje je pojesti i kuvane šljive, jer se tako unose i vlakna iz ploda, a ne samo tečnost u kojoj su se kuvale.

Suve šljive nisu zanimljive samo zbog uticaja na varenje. One sadrže i nekoliko minerala važnih za normalno funkcionisanje organizma Foto: Profimedia

Koliko često piti kompot?

Kompot od suvih šljiva može povremeno da se uključi u jelovnik kao deo raznovrsne ishrane. Ne postoji univerzalna količina koja odgovara svima, pa je najbolje početi manjom porcijom i pratiti reakciju organizma.

Osobama koje imaju zatvor može da prija manja porcija kompota uz dovoljno vode tokom dana i ishranu bogatu vlaknima.

Važno je i da se ne oslanjamo samo na ovaj napitak. Redovno kretanje, dovoljan unos tečnosti, povrća, voća i integralnih žitarica takođe imaju važnu ulogu u očuvanju urednog varenja.

Ako zatvor traje, često se ponavlja ili je praćen bolovima u stomaku, krvlju u stolici ili neobjašnjivim gubitkom telesne težine, potrebno je potražiti savet lekara.

Kompot od suvih šljiva može biti koristan saveznik u ishrani, ali nije zamena za pregled i lečenje kada iza problema sa varenjem stoji neko zdravstveno stanje.

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