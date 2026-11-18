Recept naših baka za sezonu prehlada: Sirup od luka i meda protiv kašlja i bola u grlu
Dolaskom jeseni i hladnijih dana, mnogi ljudi ponovo posežu za receptima koje su naše bake pripremale čim bi se pojavile prve prehlade. Među njima je i jednostavan sirup od luka i meda, preparat napravljen od samo nekoliko sastojaka koji se tradicionalno koristi kao kućni lek za bol u grlu i kašalj.
Ne zahteva mnogo vremena za pripremu, a potrebna su vam samo dva osnovna sastojka.
Potrebno je:
- veliki crni luk
- nekoliko kašika meda
Priprema
Oljuštite crni luk i isecite ga na tanke kolutove ili manje komade, pa ga stavite u čistu teglu. Prelijte med preko crnog luka, vodeći računa da bude dobro prekriven.
Teglu treba zatvoriti i ostaviti nekoliko sati, najbolje preko noći. Crni luk će pustiti sok koji će se pomešati sa medom i stvoriti sirup karakterističnog ukusa i arome. Dobijena tečnost može se procediti, a sirup je najbolje čuvati u frižideru i potrošiti u kratkom vremenskom periodu.
Ukus je specifičan, ali je upravo zbog svoje jednostavnosti ovaj recept ostao jedan od najpoznatijih jesenjih domaćih preparata.
Zašto luk i med?
Dr Čaru Dut Arora, specijalista za infektivne bolesti i konsultant internista za portal indianexpress, objašnjava da oba sastojka imaju pojedinačna svojstva koja mogu doprineti ublažavanju simptoma.
- Crni luk sadrži jedinjenja sa antimikrobnim i protivupalnim svojstvima, koja mogu pomoći u borbi protiv infekcija i smanjenju iritacije grla.
- Med ima antimikrobna svojstva, umiruje grlo i može da deluje kao sredstvo za ublažavanje kašlja.
- Kombinacija luka i meda može da stvori sirup koji umiruje grlo i ublažava kašalj.
Dr Arora, međutim, naglašava da ovaj sirup nije zamena za medicinsko lečenje. Ukoliko simptomi traju ili se pogoršavaju, potrebno je obratiti se zdravstvenom radniku radi odgovarajuće dijagnoze i lečenja.
Izvor: Klikni.hr/Zdravlje.Kurir.rs