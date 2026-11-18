Sirup od crnog luka i meda tradicionalno se koristi za ublažavanje kašlja i bola u grlu, ali nema dovoljno naučnih dokaza koji potvrđuju efikasnost ove kombinacije

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Dolaskom jeseni i hladnijih dana, mnogi ljudi ponovo posežu za receptima koje su naše bake pripremale čim bi se pojavile prve prehlade. Među njima je i jednostavan sirup od luka i meda, preparat napravljen od samo nekoliko sastojaka koji se tradicionalno koristi kao kućni lek za bol u grlu i kašalj.

Ne zahteva mnogo vremena za pripremu, a potrebna su vam samo dva osnovna sastojka.

Potrebno je: veliki crni luk

nekoliko kašika meda Priprema

Oljuštite crni luk i isecite ga na tanke kolutove ili manje komade, pa ga stavite u čistu teglu. Prelijte med preko crnog luka, vodeći računa da bude dobro prekriven.

Teglu treba zatvoriti i ostaviti nekoliko sati, najbolje preko noći. Crni luk će pustiti sok koji će se pomešati sa medom i stvoriti sirup karakterističnog ukusa i arome. Dobijena tečnost može se procediti, a sirup je najbolje čuvati u frižideru i potrošiti u kratkom vremenskom periodu.

Med ima antimikrobna svojstva, umiruje grlo i može da deluje kao sredstvo za ublažavanje kašlja Foto: Shutterstock

Ukus je specifičan, ali je upravo zbog svoje jednostavnosti ovaj recept ostao jedan od najpoznatijih jesenjih domaćih preparata.

Zašto luk i med?

Dr Čaru Dut Arora, specijalista za infektivne bolesti i konsultant internista za portal indianexpress, objašnjava da oba sastojka imaju pojedinačna svojstva koja mogu doprineti ublažavanju simptoma.

Crni luk sadrži jedinjenja sa antimikrobnim i protivupalnim svojstvima, koja mogu pomoći u borbi protiv infekcija i smanjenju iritacije grla.

Med ima antimikrobna svojstva, umiruje grlo i može da deluje kao sredstvo za ublažavanje kašlja.

Kombinacija luka i meda može da stvori sirup koji umiruje grlo i ublažava kašalj.