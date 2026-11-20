Čaj se koristi kao pomoćno lekovito sredstvo i zato je savet da se upotrebljava na određeni način

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Čaj od brusnice je ukusan napitak, ali i način da se ojača zdravlje mokraćnih puteva. Osim karakterističnog, blago kiselkastog ukusa, brusnica je poznata po jedinjenjima koja se povezuju sa određenim zdravstvenim koristima. Čaj se koristi kao pomoćno lekovito sredstvo i zato je savet da se upotrebljava na određeni način. Da li čaj od brusnice sme da se pije svakodnevno i da li postoje situacije kada bi ga trebalo izbegavati? Nauka za sada nema precizan odgovor na ovo pitanje. Povremena i umerena konzumacija kod zdravih osoba je bezbedna. Ipak, istraživanja pokazuju da bi određene grupe pacijenata morale da koriste ovaj napitak uz dodatni oprez.

Kada se savetuje čaj od brusnice?

Brusnica sadrži različite biljne aktivne materije, uključujući polifenole i proantocijanidine. Upravo zbog ovih jedinjenja često se pominje u kontekstu očuvanja zdravlja urinarnog trakta. Tradicionalno se koristi kao dodatak ishrani kod osoba s učestalim infekcijama mokraćnih puteva. Veruje se da bi određeni sastojci brusnice mogli da spreče bakteriju Escherichia coli, koja najčešće izaziva infekcije urinarnog trakta, da se pričvrsti za ćelije sluzokože mokraćnog sistema.

Stručnjaci ipak napominju da nisu svi proizvodi od brusnice isti. Razlikuju se po sastavu, koncentraciji aktivnih materija i načinu pripreme:

Čaj od brusnice – najčešće se dobija prelivanjem osušenih plodova vrelom vodom ili njihovim potapanjem.

Čajne mešavine sa brusnicom – pored ovog voća, mogu da sadrže i različite druge biljke.

Sok od brusnice – količina korisnih biljnih jedinjenja zavisi od načina proizvodnje i sastava konkretnog proizvoda.

Veruje se da bi određeni sastojci brusnice mogli da spreče bakteriju Escherichia coli Foto: Shutterstock

Ekstrakt brusnice – koncentrovaniji oblik može da sadrži standardizovanu količinu proantocijanidina, jedinjenja koja deluju kao snažni antioksidansi i pomažu u neutralisanju slobodnih radikala u telu.

Zbog navedenih razlika, rezultati studija koje su ispitivale sok ili ekstrakt brusnice ne mogu se automatski povezati sa dejstvom običnog čaja.

Koliko dana zaredom možete da pijete čaj od brusnice?

Ne postoji zvanično utvrđen vremenski period. Naučna istraživanja za sada nisu ponudila dovoljno dokaza na osnovu kojih bi se moglo odrediti da li je potrebno piti ovaj čaj nekoliko dana, nedelja ili praviti redovne pauze.

Ako ga koristite kao napitak, a ne kao zamenu za medicinsku terapiju, preporučljivo je da obratite pažnju na nekoliko stvari:

Birajte proizvode sa jasno navedenim sastavom. Pročitajte deklaraciju i proverite preporučenu količinu za pripremu i konzumaciju. Vodite računa da ne preterujete sa ukupnim dnevnim unosom. Prestanite da ga pijete ako primetite mučninu, bol u stomaku ili druge neprijatne simptome. Ukoliko imate zdravstvene tegobe zbog kojih želite da koristite brusnicu, prvo potražite savet lekara.

Važno je naglasiti da čaj od brusnice nije lek i da ne treba očekivati da samostalno reši zdravstveni problem.

Ako primetite mučninu, bol u stomaku ili druge neprijatne simptome, prestanite da ga pijete Foto: Shutterstock

Da li je svakodnevno ispijanje čaja od brusnice bezbedno?

Većina zdravih odraslih osoba može povremeno da uživa u umerenim količinama čaja od brusnice, bez očekivanja da će to izazvati zdravstvene probleme. Ipak, ne postoje dovoljno podataka koji bi potvrdili bezbednost neograničene svakodnevne upotrebe. Takođe, biljni napici ne bi trebalo da zamene vodu kao osnovni izvor tečnosti tokom dana.

Posebnu pažnju treba obratiti na sastav čaja. Pojedine mešavine sadrže dodatne biljke koje mogu imati drugačije dejstvo ili uticati na delovanje određenih lekova.

Ukoliko vam prija ukus brusnice i želite povremeno da popijete šolju ovog čaja, to uglavnom nije razlog za zabrinutost ako ste zdravi i ne preterujete sa količinom. Međutim, redovno konzumiranje tokom dužeg perioda, posebno iz zdravstvenih razloga, trebalo bi prethodno razmotriti sa lekarom ili farmaceutom.

Može li čaj od brusnice da spreči ili izleči urinarnu infekciju?

Brusnica se često pominje kao pomoć osobama koje imaju učestale infekcije mokraćnih puteva. Određena istraživanja ukazuju na to da pojedini proizvodi brusnice mogu sprečiti moguće ponavljajuće infekcije.

Jedan od značajnijih izvora podataka je Cochrane-ov sistematski pregled objavljen 2023. godine. U njemu je analizirano 50 randomizovanih studija koje su uključivale više od 8.000 učesnika.

Do ponovnih infekcija dolazi kada bakterije koje izazivaju urinarnu infekciju „sakriju“ svoj trag u tkivu mokraćne bešike Foto: Shutterstock

Prema rezultatima, preparati od brusnice mogu smanjiti rizik od simptomatskih infekcija mokraćnih puteva, potvrđenih laboratorijskim analizama, kod: žena koje imaju istoriju ponavljajućih urinarnih infekcija; dece koja su sklona ovakvim infekcijama; određenih pacijenata sa povećanim rizikom nakon medicinskih intervencija.

Ipak, postoji važna razlika između rezultata ovih istraživanja i svakodnevnog ispijanja čaja. U studijama su uglavnom analizirani sokovi, kapsule, tablete i drugi preparati sa brusnicom, dok običan čaj nije bio glavni predmet istraživanja.

Zbog toga trenutno nema dovoljno pouzdanih dokaza da čaj od brusnice može da leči već postojeću urinarnu infekciju.

Ukoliko se jave peckanje ili bol tokom mokrenja, učestalo odlaženje u toalet, iznenadna potreba za mokrenjem, bol u donjem delu stomaka ili prisustvo krvi u urinu, nemojte se oslanjati na biljne napitke. Potrebno je javiti se lekaru koji će proceniti simptome, po potrebi zatražiti analize i odrediti odgovarajuće lečenje.

Koje neželjene reakcije može da izazove čaj od brusnice?

Kada se konzumira u uobičajenim količinama kao deo ishrane, brusnica se generalno smatra bezbednom. Ipak, veće količine proizvoda sa koncentrovanim sastojcima brusnice kod nekih ljudi mogu dovesti do neprijatnosti kao što su osećaj težine ili nelagodnosti u stomaku, mučnina, proliv, druge probavne smetnje, naročito ako imate osetljiviji digestivni sistem.

Dodatni oprez preporučuje se osobama koje su ranije imale bubrežne kamence Foto: Shutterstock

Ko bi trebalo kontrolisano da pije čaj od brusnice?

Iako je brusnica uobičajena namirnica, određene grupe ljudi trebalo bi da budu opreznije. Pacijenti koji piju varfarin, lek koji utiče na zgrušavanje krvi, trebalo bi da se konsultuju sa lekarom pre nego što uvedu redovnu upotrebu proizvoda od brusnice. Moguće interakcije i njihov klinički značaj nisu u potpunosti razjašnjeni, pa je individualni savet važan.

Trudnice koje razmišljaju o redovnom korišćenju preparata od brusnice takođe bi trebalo da se posavetuju sa ginekologom, naročito ako žele da ih koriste kao način prevencije urinarnih infekcija.

Dodatni oprez preporučuje se osobama koje su ranije imale bubrežne kamence, posebno kalcijum-oksalatne. Osobe sa hroničnim oboljenjima bubrega ne bi trebalo samostalno da koriste biljne preparate, već je najbolje da se o tome posavetuju sa lekarom.

Da li je potrebno praviti pauzu nakon mesec dana?

Često se savetuje da se čaj od brusnice pije tri do četiri nedelje, a zatim da se napravi pauza. Međutim, nema dovoljno kvalitetnih naučnih dokaza koji bi potvrdili ovaj način upotrebe.