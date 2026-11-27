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Ako volite zdrave domaće poslastice i želite da izbegnete kupovne slatkiše sa veštačkim bojama i aromama, ovi žele bomboni od pomorandže, meda, đumbira i kurkume mogu biti zanimljiv izbor

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Ako volite zdrave domaće poslastice i želite da izbegnete kupovne slatkiše sa veštačkim bojama i aromama, ovi žele bomboni od pomorandže, meda, đumbira i kurkume mogu biti zanimljiv izbor. Pripremaju se od svega nekoliko sastojaka, ne zahtevaju pečenje, a zahvaljujući silikonskim kalupima mogu dobiti različite oblike koji će posebno obradovati najmlađe.

Osnovu recepta čini sveže ceđeni sok od pomorandže, koji bombonima daje prijatan citrusni ukus. Đumbir u prahu unosi blagu aromatičnu i začinsku notu, dok kurkuma doprinosi karakterističnoj zlatnožutoj boji. Želatin je zaslužan za njihovu meku, želatinastu teksturu, a kašičica meda za dodatnu slatkoću.

Pomorandža je izvor vitamina C, dok đumbir i kurkuma sadrže biljna jedinjenja koja se proučavaju zbog svojih antioksidativnih svojstava. Ipak, važno je naglasiti da ovi bomboni nisu lek niti zamena za uravnoteženu ishranu, već ukusna domaća poslastica koja može biti deo raznovrsnog jelovnika.

Recept za domaće žele bombone

Potrebno je

* 300 ml sveže ceđenog soka od pomorandže

* 12 g želatina

* 1 kašičica đumbira u prahu

* 1/4 kašičice kurkume

* 1 kašičica meda

Priprema

Odvojite oko 50 ml soka od pomorandže, dodajte želatin i ostavite 5–10 minuta da nabubri.

Preostali sok sipajte u šerpicu i blago zagrejte. Važno je da ne proključa.

Dodajte đumbir u prahu, kurkumu i med, pa promešajte.

Umešajte nabubreli želatin i mešajte dok se potpuno ne rastvori.

Dobijenu smesu pažljivo sipajte u silikonske kalupe.

Stavite u frižider na tri do četiri sata, odnosno dok se žele potpuno ne stegne.

Foto: Shutterstock

Kako se čuvaju domaći žele bomboni? Gotove bombone čuvajte u zatvorenoj posudi u frižideru i potrošite u roku od četiri do pet dana.

Važne napomene za bezbednu konzumaciju

Iako se prave od jednostavnih sastojaka, ove bombone zahtevaju poseban oprez kada su u pitanju deca.

Ne davati ih bebama mlađim od godinu dana zbog sadržaja meda.

Deci mlađoj od tri godine ne preporučuju se žele bomboni ovog oblika zbog rizika od gušenja.

Starija deca mogu ih jesti u malim porcijama, sedeći i uz nadzor odrasle osobe.

Ovi mirisni, citrusni žele bomboni jednostavan su način da pripremite domaću poslasticu od nekoliko sastojaka. Uz osvežavajući ukus pomorandže i aromu đumbira i kurkume, mogu biti zanimljiva alternativa kupovnim slatkišima.

Napomena