ALERGIJE NAS MUČE DO KRAJA JESENI: Otkrivamo vam prirodne antihistaminike za ublažavanje simptoma

Osobe sa alergijama mogu osetiti olakšanje ako konzumiraju hranu ili pripravke koji ublažavaju simptome alergija. To su tzv. prirodni antihistaminici, a najpoznatiji su vitamin C, bromelain, probiotici i kvarcetin.

Alergija je imuni odgovor na inače bezopasnu supstancu. Supstanca (polen, životinjska dlaka ili prašina) dolazi u kontakt sa ćelijama u sluznokoži nosa, usta, grla, pluća, želuca ili creva. Kod osoba sa alergijama to pokreće oslobađanje histamina.

Histamin je deo imunološkog sistema koji uzrokuje sve simptome koje povezujete sa alergijama - kijanje, svrab i simptome slične prehladi. Antihistaminici blokiraju aktivnost histamina, kako bi zaustavili alergijsku reakciju.

Ovi lekovi su delotvorni u ublažavanje simptoma, ali mogu izazvati nuspojave poput pospanosti i mučnine.

Vitamin C deluje kao prirodni antihistaminik

Vitamin C je snažan antioksidans i ima protivupalno dejstvo, pa može pomoći i kod smanjivanja simptoma alergije, piše „Medical News Today“. Naučnici su takođe izvestili da bi nedostatak vitamina C mogao dovesti do bolesti povezanih s alergijama.

Druga studija iz 2000. ukazuje da bi dnevno trebalo uzimati dva grama vitamina C kako bi delovao kao antihistamin. U istoj studiji navodi se da ishranu treba obogatiti voćem i povrćem koje je bogato vitaminom C, a to je paprika, citrusi, brokuli, dinja, lubenica, kivi, paradajz, jagode.

Vitamin C osnažuje imunitet i deluje kao prirodni antihistaminik. Studija iz 2018. o uticaju vitamina C u lečenju alergija, je otkrila da oksidativni stres igra ključnu ulogu u alergijskim bolestima.

Osim vitamina C odličan prirodni histaminik je i bromelin. Bromelin je jedinjenje koje se nalazi u ananasu, a može se kupiti i kao dodatak ishrani. Vrlo je popularan jer smanjuje oticanje i upalu, posebno sinusa, a može pomoći i nakon povreda i operacija. Zbog svojih protivupalnih svojstava može pomoći kod smanjivanja simptoma alergije. Međutim, treba znati da kod nekih ljudi oralno uzimanje bromelina može izazvati nuspojave poput promena u menstruaciji, probavnih smetnji,aritmije. Takođe je važno da ljudi koji su alergični na ananas izbegavaju bromelin.

Probiotici ojačavaju imunološki sistem

Probiotici su mikroorganizmi koji imaju zdravstvene benefite jer pomažu telu da održi zdravu ravnotežu crevnih bakterija. Probiotici mogu ojačati imunološki sistem, što opet pomaže telu da se lakše bori protiv alergija.

Kvercetin – ima ga u bobičastom voću, jabukama, zelenom čaju...

Kvercetin je antioksidans flavonoid koji se nalazi u mnogim biljkama. Istraživanja pokazuju da dodavanje kvercetina u ishranu može pomoći kod ublažavanju simptoma alergije. U jednoj studiji istraživači su otkrili da kvercetin može smanjiti respiratorne probleme kod alergija odnosno smanjiti upalu disajnih puteva. Međutim, dokazi o njegovoj delotvornosti su različiti jer neke studije ne pokazuju pozitivan učinak. Ipak je dobro znati koje namirnice sadrže ovaj antioksidans i više ih uključiti u ishranu, a to su: jabuke, bobičasto voće, crni čaj, brokoli, zeleni čaj, luk, crno vino, paprike i grožđe.