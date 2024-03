Čaj od koprive je prirodni antihistaminik: A za sve je zalužan jedan sastojak

Veoma blaga zima i raniji početak vegetacije i cvetanja pomerio je unapred vreme kada počinju alergije na polene trava, drveća i korova. Osobe koje pate od alergija disajnih puteva već uveliko osećaju prve neprijatne simptome poput curenja iz nosa, kijanja, suvog kašlja, svraba i crvenila očiju i sluznice nosa, iscrpljenosti i umora.

Ishrana osoba koje pate od alergije veoma je važna stavka u prevenciji i lečenju ove bolesti. Poznato je da postoje namirnice koje pogoršavaju alergijsko stanje kod nekih ljudi, posebno kada se radi o alergijama na polen, ali isto tako postoje i namirnice koje mogu da pomognu u ublažavanju simptoma alergije, a jedna od njih je - kopriva.

Zahvaljujući kvercetinu, kopriva sprečava oslobađanje histamina, a upravo je histamin pokretač alergijskih reakcija.

Čaj od koprive

Jednu kašiku lista koprive prelijte šoljom hladne vode, sa oko 250 mililitara, ostavite da odstoji oko 20 minuta i zagrevajte do ključanja. Kada provri sklonite sa šporeta i pustite da odstoji još 15 minuta. Dnevna doza čaja od koprive za osobe sa polenskom alergijom je maksimalno dve do tri šolje (šolja od 200 ml do 250 ml).

Napomena: Strogo treba poštovati ograničenja korišćenja lekovitog bilja i uzimati ih uz asistanciju stručnjaka.