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Parazitske infekcije mogu da izazovu različite tegobe, a neke od njih lako mogu da se zamene sa uobičajenim problemima sa varenjem. Među simptomima koji mogu da se jave su umor, slabost, promene na koži poput osipa, bolovi u stomaku, dijareja, nadimanje i gasovi, mučnina, povraćanje i svrab u predelu genitalija i anusa.

U narodnoj medicini koriste se različiti sastojci kojima se pripisuju antiparazitska svojstva, a ovaj eliksir kombinuje nekoliko njih, kao što su jabukovo sirće, beli luk, ljuta papričica, đumbir, ren i kurkuma. Ovaj napitak tradicionalno se koristi i protiv bakterija i gljivica, kao i za podsticanje cirkulacije i jačanje imuniteta.

Prirodni eliksir protiv parazita

Potrebno vam je

7 dl jabukovog sirćeta

¼ šolje sitno seckanog belog luka

2 sitno iseckane ljute paprike

¼ šolje rendanog đumbira

2 kašike rendanog rena

2 kašike kurkume u prahu

Priprema

Svako jutro stavite malo eliksira u usta, kratko progrgoljite, pa progutajte. Za najbolji i najjači efekat pijte ga bez dodavanja vode. Ako ste prehlađeni ili vam je oslabljen imunitet, uzmite jednu supenu kašiku ovog eliksira.

Ako ste prehlađeni ili vam je oslabljen imunitet, uzmite jednu supenu kašiku ovog eliksira Foto: Shutterstock

Sinergističko dejstvo sastojaka

Beli luk: Sadrži sumporne supstance koje deluju na patogene mikroorganizme, a podstiče i lučenje želudačnih sokova, što doprinosi smanjenju broja neželjenih bakterija, gljivica i parazita.

Ljute papričice: Kapsaicin, njihov glavni aktivni sastojak, stvara nepovoljno okruženje za parazite u probavnom sistemu i otežava njihovo širenje.

Đumbir: Ima antibakterijska svojstva i podstiče lučenje probavnih sokova, čime pospešuje varenje i eliminaciju patogenih organizama.

Ren: Deluje antiparazitski, antibakterijski, antigljivično i antiinflamatorno, a tradicionalno se koristi i za čišćenje respiratornih puteva i jačanje imuniteta.

Kurkuma: Aktivni sastojak kurkumin ima antiparazitska svojstva i deluje na pojedine vrste parazita, među kojima su Leishmania spp, Plasmodium spp, Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica i Giardia lamblia.

Jabukovo sirće: Doprinosi održavanju prirodne pH ravnoteže u digestivnom sistemu, podstiče peristaltiku i pomaže u uklanjanju parazita.

Napomena Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.