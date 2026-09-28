Narodni eliksir protiv parazita: Jača imunitet, pomaže kod prehlade i tegoba s varenjem
Parazitske infekcije mogu da izazovu različite tegobe, a neke od njih lako mogu da se zamene sa uobičajenim problemima sa varenjem. Među simptomima koji mogu da se jave su umor, slabost, promene na koži poput osipa, bolovi u stomaku, dijareja, nadimanje i gasovi, mučnina, povraćanje i svrab u predelu genitalija i anusa.
U narodnoj medicini koriste se različiti sastojci kojima se pripisuju antiparazitska svojstva, a ovaj eliksir kombinuje nekoliko njih, kao što su jabukovo sirće, beli luk, ljuta papričica, đumbir, ren i kurkuma. Ovaj napitak tradicionalno se koristi i protiv bakterija i gljivica, kao i za podsticanje cirkulacije i jačanje imuniteta.
Prirodni eliksir protiv parazita
Potrebno vam je
- 7 dl jabukovog sirćeta
¼ šolje sitno seckanog belog luka
2 sitno iseckane ljute paprike
¼ šolje rendanog đumbira
2 kašike rendanog rena
2 kašike kurkume u prahu
Priprema
Svako jutro stavite malo eliksira u usta, kratko progrgoljite, pa progutajte. Za najbolji i najjači efekat pijte ga bez dodavanja vode. Ako ste prehlađeni ili vam je oslabljen imunitet, uzmite jednu supenu kašiku ovog eliksira.
Sinergističko dejstvo sastojaka
Beli luk: Sadrži sumporne supstance koje deluju na patogene mikroorganizme, a podstiče i lučenje želudačnih sokova, što doprinosi smanjenju broja neželjenih bakterija, gljivica i parazita.
Ljute papričice: Kapsaicin, njihov glavni aktivni sastojak, stvara nepovoljno okruženje za parazite u probavnom sistemu i otežava njihovo širenje.
Đumbir: Ima antibakterijska svojstva i podstiče lučenje probavnih sokova, čime pospešuje varenje i eliminaciju patogenih organizama.
Ren: Deluje antiparazitski, antibakterijski, antigljivično i antiinflamatorno, a tradicionalno se koristi i za čišćenje respiratornih puteva i jačanje imuniteta.
Kurkuma: Aktivni sastojak kurkumin ima antiparazitska svojstva i deluje na pojedine vrste parazita, među kojima su Leishmania spp, Plasmodium spp, Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica i Giardia lamblia.
Jabukovo sirće: Doprinosi održavanju prirodne pH ravnoteže u digestivnom sistemu, podstiče peristaltiku i pomaže u uklanjanju parazita.
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.
Izvor: Alternativa-za-vas.com/Zdravlje.kurir.rs
Procenjuje se da čak 90 odsto ljudi ima parazite i da postoji više od 300 vrsta. Postoji mnogo simptoma po kojima možete prepoznati da ih i vi imate.