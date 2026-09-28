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Parazitske infekcije mogu da izazovu različite tegobe, a neke od njih lako mogu da se zamene sa uobičajenim problemima sa varenjem. Među simptomima koji mogu da se jave su umor, slabost, promene na koži poput osipa, bolovi u stomaku, dijareja, nadimanje i gasovi, mučnina, povraćanje i svrab u predelu genitalija i anusa.

U narodnoj medicini koriste se različiti sastojci kojima se pripisuju antiparazitska svojstva, a ovaj eliksir kombinuje nekoliko njih, kao što su jabukovo sirće, beli luk, ljuta papričica, đumbir, ren i kurkuma. Ovaj napitak tradicionalno se koristi i protiv bakterija i gljivica, kao i za podsticanje cirkulacije i jačanje imuniteta.

Prirodni eliksir protiv parazita

Potrebno vam je 

  • 7 dl jabukovog sirćeta
    ¼ šolje sitno seckanog belog luka
    2 sitno iseckane ljute paprike
    ¼ šolje rendanog đumbira
    2 kašike rendanog rena
    2 kašike kurkume u prahu

Priprema

Svako jutro stavite malo eliksira u usta, kratko progrgoljite, pa progutajte. Za najbolji i najjači efekat pijte ga bez dodavanja vode. Ako ste prehlađeni ili vam je oslabljen imunitet, uzmite jednu supenu kašiku ovog eliksira

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Ako ste prehlađeni ili vam je oslabljen imunitet, uzmite jednu supenu kašiku ovog eliksira Foto: Shutterstock

Sinergističko dejstvo sastojaka

Beli luk: Sadrži sumporne supstance koje deluju na patogene mikroorganizme, a podstiče i lučenje želudačnih sokova, što doprinosi smanjenju broja neželjenih bakterija, gljivica i parazita.

    • Ljute papričice: Kapsaicin, njihov glavni aktivni sastojak, stvara nepovoljno okruženje za parazite u probavnom sistemu i otežava njihovo širenje.

    • Đumbir: Ima antibakterijska svojstva i podstiče lučenje probavnih sokova, čime pospešuje varenje i eliminaciju patogenih organizama.

    • Ren: Deluje antiparazitski, antibakterijski, antigljivično i antiinflamatorno, a tradicionalno se koristi i za čišćenje respiratornih puteva i jačanje imuniteta. 

    • Kurkuma: Aktivni sastojak kurkumin ima antiparazitska svojstva i deluje na pojedine vrste parazita, među kojima su Leishmania spp, Plasmodium spp, Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica i Giardia lamblia.

    • Jabukovo sirće: Doprinosi održavanju prirodne pH ravnoteže u digestivnom sistemu, podstiče peristaltiku i pomaže u uklanjanju parazita.

    Napomena

    Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

    Izvor: Alternativa-za-vas.com/Zdravlje.kurir.rs

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