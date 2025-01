GERB tj. gastroezofagealna refluksna bolest je drugi naziv za refluks tj. vraćanje kiseline. Kiselina u želucu je normalna stvar, ali je problem kada počne da se vraća.

Razlozi za to su brojni. Problem refluksa nije samo kiselina već bilo kakav sadržaj u želucu koji počne da se vraća u jednjak i dovodi do pojave simptoma odnosno do oštećenja jednjaka. U tom slučaju ovu možemo je smatrati refluksnom bolešću.