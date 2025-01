Vitaminska bomba Domaći vitamin C u prahu od pomorandžine kore: Štiti od prehlade i podstiče proizvodnju kolagena, a evo kako da ga napravite

Foto: Shuttershtock

Da li uvek tražite novi način da poboljšate svoje zdravlje i ojačate imunitet? Postoji li bolji način da se to uradi od unosa vitamina C? Ne samo da vas štiti od prehlade i gripa, već je izuzetno važan i za kožu jer stimuliše proizvodnju kolagena, a mi vam otkrivamo kako da napravite domaći vitamin C.