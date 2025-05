- Ukoliko ulaazite u IVF proces, koristan je za pripremu endometrijuma za embriotransfer, kao i za bolji kvalitet jajnih ćelija. Ima dosta minerala: kalcijuma, fosfora, magnezijuma, kalijuma, gvožđa, selena, natrijuma. Sadrži od 7 do 40 odsto proteina, uključujući aminokiseline, od 1 do 18 odsto masti, vitamine A, C, E, D, B1, B2 i B6.