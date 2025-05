- Čičak (Arctium lappa) je biljka koja raste u širokom pojasu od kalifornijskih obala do Sibira. Njegovu blgotvornost ljudi su otkrili još u neolitu. Od tada do danas, narodna medicina gaji veliko poverenje u njegove moći. Ipak, korisnost čička nije u potpunosti dokazana naučnim istraživanjima. Razlog je to što se blagotvorne supstance čička veoma lako gube sušenjem i stajanjem. U fitoterapiji koristi se koren, a ređe list čička. Koren stariji od šest meseci nema medicinsku vrednost. Sveže izvađen koren i list čička sadrže poliacetilene, jedinjenja koja zaustavljaju razvoj bakterija i gljivica istovremeno. Sušenjem, korisne supstance nestaju i zato je najbolje napraviti tinkturu od svežeg korena - savetuje.