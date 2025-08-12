DA LI STE ZNALI?

Od malih nogu, stomatolozi nas upozoravaju da smanjimo unos slatkiša i zaslađenih pića kako bismo sprečili karijes. Iako sam šećer ne izaziva direktno karijes, on hrani bakterije u našim ustima, koje proizvode kiseline. Ove kiseline, zajedno sa bakterijama i česticama hrane, formiraju lepljivi sloj plaka koji se lepi za površinu naših zuba.

Vremenom, plak može nagrizati zubnu gleđ i dovesti do karijesa.

Naravno, redovno pranje zuba, korišćenje zubnog konca i posete stomatologu su ključni za prevenciju, ali pljuvačka takođe igra važnu ulogu. Ona stalno neutrališe kiseline, ispira ostatke hrane i pomaže kod manjih popravki gleđi.

Žvakanje indijskog oraha čuva zdravlje usta

Ali evo neočekivanog saveznika – u pitanju su indijski orasi. Njihovo žvakanje stimuliše lučenje pljuvačke, koja ispira ostatke hrane i neutrališe kiseline, a istovremeno nežno masira desni i pomaže u uklanjanju ostataka između zuba. Neke studije čak pokazuju da jedinjenja u indijskim orasima mogu neutralisati bakterije odgovorne za karijes.

Još 2014. godine, naučnici su objavili rezultate studije u časopisu „Brazilska istraživanja u pedijatrijskoj stomatologiji i integrisanoj klinici“ koja je pokazala da tanini iz kore indijskog oraha zaustavljaju rast štetnih bakterija, sprečavaju ih da se prilepe za površine, pa čak i uništavaju same bakterije.

Efikasnost je upoređena sa hlorheksidinom – uobičajenim sastojkom tečnosti za ispiranje usta – i iako je hlorheksidin bio jači, tanini su se pokazali veoma dobrim.

Još jedna studija, objavljena u časopisu „American Journal of Dentistry“, pokazala je da konzumiranje orašastih plodova, uključujući indijske orahe ili semenke, vraća pH vrednost na zdravije vrednosti nakon samo deset minuta i smanjuje potencijalnu štetu.

Nezasićene masne kiseline

Ali blagodeti indijskog oraha ne zaustavljaju se samo na osmehu. Samo 28 grama sirovih orašastih plodova sadrži više od šest grama mononezasićenih i dva grama polinezasićenih masnih kiselina, koje pomažu u održavanju zdravlja srca.

Oleinska kiselina smanjuje nivo „lošeg“ LDL holesterola i povećava nivoe „dobrog“ HDL holesterola.

Redovna konzumacija – četiri ili više puta nedeljno – povezana je sa do 37 procenata manjim rizikom od srčanih oboljenja.

Izvor važnih minerala

Ovi orasi su odličan izvor gvožđa, magnezijuma, bakra i cinka. Magnezijum i bakar opuštaju živce, sprečavaju migrene i grčeve, a takođe pomažu kod kognitivnih funkcija. Magnezijum poboljšava osetljivost na insulin, što smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2.

Pored toga, samo jedna šaka sadrži dovoljno luteina da zaštiti vaš vid od svetlosti i smanji rizik od makularne degeneracije povezane sa starenjem.

Iako nisu potpuni izvor proteina, indijski orah sadrži sve esencijalne aminokiseline potrebne za zdravlje mišića i tkiva, a takođe je prepun moćnih antioksidanata koji mogu pomoći u sprečavanju širenja ćelija raka.

Sa 157 kalorija po šaci, mogu delovati kao da imaju mnogo kalorija, ali vlakna i zdrave masti će vas zasititi i pomoći u kontroli težine.

Drugim rečima, sledeći put kada posegnete za užinom, indijski orasi bi mogli biti idealan izbor. Međutim, osobe sa netolerancijom na histamin trebalo bi da ograniče njihovu konzumaciju.