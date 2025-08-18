Slušaj vest

Iako sok od brusnice ne treba posmatrati kao lek, njegovo uvrštavanje u ishranu može biti koristan korak ka zdravijem holesterolu i boljem kardiovaskularnom zdravlju.

Evo kako da napavite ovaj moćan eliksir:

Potrebno je:

500 g brusnica (svežih ili zamrznutih)

1,5 l vode

1–2 kašike meda (po želji)

Sok od 1 limuna (opciono)

Priprema

Stavite brusnice u šerpu, dodajte vodu i zagrejte do ključanja. Zatim kuvajte 15 do 20 minuta, dok brusnice ne omekšaju i ne počnu da pucaju.

Nakon kuvanja, procedite sok kroz cediljku ili gazu kako biste odvojili tečnost od čvrstih delova.

Dok je sok još topao, po želji dodajte med i sveže ceđeni limunov sok, pa dobro promešajte da se sastojci sjedine.

Blagotvorno deluje na holesterol

Kontrola holesterola je ključna za zdravlje srca i krvnih sudova, jer povišen holesterol doprinosi stvaranju naslaga (plakova) na zidovima arterija. Kako upozorava Mejo klinika, ove naslage mogu suziti ili potpuno blokirati protok krvi, a u nekim slučajevima se mogu otkinuti i izazvati srčani ili moždani udar.

Iako nije lek, sok od brusnice može biti koristan dodatak ishrani za zdraviji holesterol Foto: Shutterstock

Prema meta-analizi objavljenoj 2024. godine, brusnica u različitim oblicima – uključujući sok, kapsule i prah – može doprineti poboljšanju ukupnog holesterola i povećanju HDL-a, poznatog kao „dobar“ holesterol.

Iako su efekti obećavajući, naučnici napominju da još uvek nema dovoljno kvalitetnih istraživanja da bi se dale zvanične preporuke za korišćenje soka od brusnice kao sredstva za snižavanje holesterola.

Međutim, neka kontrolisana ispitivanja su pokazala korisne efekte. Na primer, u jednoj studiji iz 2018. učesnici koji su pili 400 ml soka od brusnice dnevno tokom osam nedelja zabeležili su porast HDL holesterola.

Slično, druga studija iz 2021. otkrila je da dnevno konzumiranje 500 ml soka od brusnice može pozitivno uticati na veličinu i strukturu LDL čestica, što je važno jer su manje LDL čestice povezane s većim rizikom od srčanih bolesti.

Druge zdravstvene prednosti soka

Pored blagotvornog delovanja na holesterol, sok od brusnice pozitvino deluje na:

Urinarni trakt – Štiti i pomaže u prevenciji urinarnih infekcija (UTI).

– Štiti i pomaže u prevenciji urinarnih infekcija (UTI). Bogat antioksidansima – smanjuje oksidativni stres i upale.

– smanjuje oksidativni stres i upale. Podržava zdravlje srca – može uticati na krvni pritisak i zdravlje arterija.

– može uticati na krvni pritisak i zdravlje arterija. Jača imunitet – zahvaljujući vitaminu C i fitohemikalijama.