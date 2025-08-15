Slušaj vest

Postoji nekoliko sorti breskvi, ali su im nutritivne vrednosti veoma slične. Breskve su takođe veoma bogate vodom i osvežavajuće, što ih čini izuzetno pogodnim za konzumaciju na visokim letnjim temperaturama.

Potrebno je:

1 kg zrelih breskvi

1 l vode

sok od 1 limuna

po želji: malo meda ili stevije

Priprema

Najpre operite i oljuštite zrele breskve, pažljivo uklonite koštice i isecite ih na komade. Tako pripremljene breskve stavite u šerpu sa litrom vode i kuvajte oko 10 do 15 minuta, sve dok ne omekšaju.

Nakon kuvanja, sklonite šerpu sa vatre i ostavite da se sadržaj malo prohladi. Potom, uz pomoć štapnog miksera ili blendera, izmiksajte sve u glatku smesu.

Ukoliko želite bistriji sok, procedite ga kroz cediljku. Ako više volite puniji, kašasti napitak bogat vlaknima, možete preskočiti ceđenje.

Dodajte sveže isceđen sok od limuna, a po želji i malo meda ili stevije, kako biste prilagodili ukus.

Na kraju, sipajte sok u čiste, sterilisane flaše i čuvajte u frižideru. Najbolje je konzumirati ga u roku od tri dana.

Breskve su bogate beta-karotenom, prekursom vitamina A, koji je neophodan za zdravlje očiju i kože Foto: Shutterstock

Zdravlje srca

Breskve su bogate beta-karotenom, prekursom vitamina A, koji je neophodan za zdravlje očiju i kože. S obzirom na to da su bogate i vitaminom C, pomažu u boljoj asimilaciji gvožđa u organizmu.

Vitamin E koji sadrže efikasan je u sprečavanju stvaranja arterijskog plaka i razvoja ateroskleroze, a vitamin B2 je koristan za zdravlje očiju i kože. Breskva takođe sadrži mineralne soli poput fosfora, magnezijuma i kalijuma, što je posebno važno za zdravlje srca.

Zbog visokog sadržaja vlakana, breskve pomažu u snižavanju nivoa holesterola u krvi i regulišu krvni pritisak. Jedno veliko voće obezbeđuje pet do devet procenata preporučenog dnevnog unosa vlakana za odraslu osobu. Takođe, kora voća je najbogatija vlaknima.

Energija

Breskve su bogate vitaminom B3, koji učestvuje u mnogim metaboličkim reakcijama i posebno je odgovoran za proizvodnju energije.

Najzdravije su i najosvežavajuće kada se jedu sveže, ali možete od njih napraviti i kompot (samo pazite na količinu dodatog šećera), dodati ih u kašu ili jogurt za doručak ili napraviti ukusan gusti sok od njih.