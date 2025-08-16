Slušaj vest

Zatvor (opstipacija) je češći nego što se misli i ne treba ga olako shvatati. Ako se stolica javlja ređe od tri puta nedeljno, to može da bude znak da je probava usporena i da creva ne rade kako treba. Hronični zatvor ne izaziva samo neprijatnost i nadutost – dugoročno može da dovede i do ozbiljnijih problema, poput hemoroida, fisura ili čak oštećenja sluzokože creva. Zato je važno reagovati na vreme i redovnu probavu obezbediti ishranom bogatom vlaknima, unosom tečnosti i blagim prirodnim sredstvima, poput ovog eliksira, odnosno napitka.

Prirodni eliksir protiv zatvora

Potrebno vam je

5 suvih šljiva

kašika lanenog smena

Priprema

Uveče potopite suve šljive i laneno seme u 150 ml vode i ostavite preko noći, najbolje u frižideru. Ujutru ili tokom dana, kada vam najviše odgovara, smiksajte sve u blenderu, dodajte još oko 50 ml vode i popijte.

Zašto baš šljive i lan?

Suve šljive su poznate kao prirodni laksativ zahvaljujući obilju rastvorljivih i nerastvorljivih vlakana, ali i sorbitola – prirodnog šećernog alkohola koji blago podstiče pokrete creva. One takođe sadrže antioksidante i vitamine koji doprinose opštem zdravlju.

Laneno seme je izvor sluzi koja omekšava stolicu i olakšava njeno kretanje Foto: Shutterstock

Laneno seme je izvor sluzi (mukilaga) koja omekšava stolicu i olakšava njeno kretanje kroz creva, a bogato je i omega-3 masnim kiselinama koje imaju protivupalno dejstvo. Kombinacija vlakana iz lana i šljiva ne samo što pokreće rad creva, već pomaže da se smanji nadutost, pročisti organizam i održi osećaj sitosti.