Dijabetes je jedno od najčešćih hroničnih oboljenja današnjice, a pravilna ishrana i biljni preparati mogu da budu dragoceni saveznici u njegovoj kontroli. Pored saveta lekara i propisane terapije, mnogi se okreću i tradicionalnim receptima koji pomažu da se nivo šećera u krvi drži pod kontrolom. Čuveni fitoterapeut i novinar Momčilo Antonijević na svom blogu preporučuje čajnu mešavinu od pet biljaka. 

Čajna mešavina protiv dijabetesa

Potrebno vam je

  • 30 g pasuljevih mahuna (Phaseoli legumen)
  • 20 g lista duda (Morus nigra) 
  • 20 g kopriva (Urtica dioica) 
  • 10 g imele (Viscum album) 
  • 20 g lista borovnica (Vaccinium myrtillus) 

Priprema

Pet supenih kašika ove smeše preliti sa litrom hladne vode i kuvati poklopljeno 3-5 minuta. Ostaviti da odstoji sat vremena, procediti i piti tokom dana umesto vode.

profimedia0516553811.jpg
List duda je poznat po tome što pomaže boljoj regulaciji insulina Foto: Profimedia

Zašto su ove biljke korisne kod dijabetesa?

  • Pasuljeve mahune: sadrže biljna vlakna i prirodne supstance koje mogu da pomognu u usporavanju apsorpcije glukoze i stabilizaciji šećera u krvi.
  • List duda: poznat po tome što utiče na snižavanje nivoa šećera i pomaže boljoj regulaciji insulina.
  • Kopriva: bogata mineralima i antioksidansima, doprinosi boljoj cirkulaciji i pozitivno utiče na metabolizam šećera.
  • Imela: tradicionalno se koristi za poboljšanje cirkulacije i smanjenje krvnog pritiska, a istraživanja ukazuju i na potencijalno povoljno dejstvo na metabolizam.
  • List borovnice: osim što štiti krvne sudove i poboljšava vid, sadrži jedinjenja koja pomažu regulaciju šećera u krvi.

Kombinacija ovih biljaka daje snažan sinergijski efekat – doprinosi boljoj regulaciji glikemije, ali i jačanju celokupnog organizma. Ipak, važno je naglasiti da ovakvi čajevi ne mogu da zamene lekarsku terapiju, već da budu samo njen prirodni dodatak.

Izvor: Snagabilja.rs/Zdravlje.kurir.rs

