Dijabetes je jedno od najčešćih hroničnih oboljenja današnjice, a pravilna ishrana i biljni preparati mogu da budu dragoceni saveznici u njegovoj kontroli. Pored saveta lekara i propisane terapije, mnogi se okreću i tradicionalnim receptima koji pomažu da se nivo šećera u krvi drži pod kontrolom. Čuveni fitoterapeut i novinar Momčilo Antonijević na svom blogu preporučuje čajnu mešavinu od pet biljaka.