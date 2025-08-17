Prirodni saveznik protiv dijabetesa: Čaj od pet biljaka po preporuci čuvenog travara
Dijabetes je jedno od najčešćih hroničnih oboljenja današnjice, a pravilna ishrana i biljni preparati mogu da budu dragoceni saveznici u njegovoj kontroli. Pored saveta lekara i propisane terapije, mnogi se okreću i tradicionalnim receptima koji pomažu da se nivo šećera u krvi drži pod kontrolom. Čuveni fitoterapeut i novinar Momčilo Antonijević na svom blogu preporučuje čajnu mešavinu od pet biljaka.
Čajna mešavina protiv dijabetesa
Potrebno vam je
Priprema
Pet supenih kašika ove smeše preliti sa litrom hladne vode i kuvati poklopljeno 3-5 minuta. Ostaviti da odstoji sat vremena, procediti i piti tokom dana umesto vode.
Zašto su ove biljke korisne kod dijabetesa?
- Pasuljeve mahune: sadrže biljna vlakna i prirodne supstance koje mogu da pomognu u usporavanju apsorpcije glukoze i stabilizaciji šećera u krvi.
- List duda: poznat po tome što utiče na snižavanje nivoa šećera i pomaže boljoj regulaciji insulina.
- Kopriva: bogata mineralima i antioksidansima, doprinosi boljoj cirkulaciji i pozitivno utiče na metabolizam šećera.
- Imela: tradicionalno se koristi za poboljšanje cirkulacije i smanjenje krvnog pritiska, a istraživanja ukazuju i na potencijalno povoljno dejstvo na metabolizam.
- List borovnice: osim što štiti krvne sudove i poboljšava vid, sadrži jedinjenja koja pomažu regulaciju šećera u krvi.
Kombinacija ovih biljaka daje snažan sinergijski efekat – doprinosi boljoj regulaciji glikemije, ali i jačanju celokupnog organizma. Ipak, važno je naglasiti da ovakvi čajevi ne mogu da zamene lekarsku terapiju, već da budu samo njen prirodni dodatak.
