Glavobolja je jedan od najčešćih simptoma sa kojima se susrećemo u svakodnevnom životu. Za veliki broj ljudi, ona je sastavni deo života. Bol koji se javlja u glavi može biti pulsirajući, munjevit, prodorni, pritiskajući, pekući...

Glavobolja može biti uporna ili povremena, retka ili česta, difuzna ili lokalizovana.

Evo na koji način mžete pomoći sebi sa namirncama koje imate u kuhinji.

Eterično ulje limuna

Da biste smirili glavobolju, možete koristiti eterična ulja za aromaterapiju, pa iako nije sprovedeno dovoljno istraživanja o njihovom dejstvu na glavobolje, stručnjaci sa Mejo klinike ističu da ulje limuna može ublažiti bol.

Magnezijum

Sva istraživanja ukazuju na to da ljudi koji pate od glavobolje moraju uvek imati magnezijum pri ruci, a prema studiji sprovedenoj 2018. godine, trebalo bi ga uzimati svakodnevno, naime 600 mg.

Vitamin B2

Riboflavin, vitamin B grupe, može pomoći u smanjenju čestih glavobolja, navoci Nacionalna medicinska biblioteka SAD. Ako patite od migrena, sigurno razumete koliko je život težak sa njima, pa sebi pomozite ovim vitaminom, koji se može naći u hrani kao što su bademi, susam, riba i tvrdi sirevi.

Riboflavin, vitamin B grupe, može pomoći u smanjenju čestih glavobolj Foto: Shutterstock

Čaj od đumbira

Ovaj napitak može pomoći u sprečavanju glavobolje, prema rezultatima istraživanja u časopisu „Evidence-Based Practice“.

Čaj pripremite tako što ćete oljuštiti tri četvrtine korena đumbira i staviti ga u ključalu vodu i pokriti na 30 minuta. Deluje podjednako dobro hladan ili topao. Pored ublažavanja glavobolje, smiriće i mučninu.

Čaj od kamilice

Čaj od kamilice je poznat kao smirujući preparat, a ako je stres uzrok vaših migrena, u svoju svakodnevnu rutinu uključite aktivnosti koje vas opuštaju, poput pijenja čaja. Ne zaslađujte čaj, sedite na mirnom i tamnom mestu i pijte ga polako.

Ulje od nane

Ako mislite da imate glavobolje izazvane napetošću i volite miris nane, slobodno ga pomirišite jer studije pokazuju da samo mirisanje ovog ulja može ublažiti glavobolje sa istim efektom kao lek protiv bolova. Možete staviti nekoliko kapi ulja nane u toplu vodu i staviti stopala u nju.

Možete staviti nekoliko kapi ulja nane u toplu vodu i staviti stopala u nju. Foto: Shutterstock

Popijte čašu vode

Čaša vode može biti najjednostavniji, ali i najefikasniji način za smirivanje glavobolje.

Dehidracija dovodi do gubitka tečnosti u mozgu, što stimuliše receptore bola, smanjuje koncentraciju i pojačava postojeće glavobolje – objašnjava Rašmi Kulkarni, lekar opšte prakse iz Džordžije.

Da biste izbegli dehidraciju, ona savetuje da popijete čašu vode nakon buđenja i da popijete još najmanje sedam tokom dana.

Probajte jabukovo sirće

Možda ste već čuli za sve prednosti koje jabukovo sirće pruža vašem telu, kao što je regulisanje šećera u krvi. Prema izveštajima, pijenje jabukovog sirćeta takođe može pomoći u smirivanju glavobolje.

Sprečiće glavobolje koje su uzrokovane poremećenim nivoom šećera u krvi. Neki će tvrditi da simptomi glavobolje nestaju čak i ako samo udišete miris sirćeta – napominje Dejvid Fridman, nutricionista.

On preporučuje pijenje jabukovog sirćeta ili nanošenje obloga od sirćeta na čelo kako biste ublažili simptome glavobolje.

Napravite šolju kafe

Kofein je jedan od najpopularnijih napitaka koji nekada može pomoći kod glavobolje.

- Pre nego što zapolne glavobolja, vaši krvni sudovi se šire, a kofein u kafi sadrži prirodne sastojke koji će ih suziti i ograničiti protok krvi - objašnjava Fridman, dodajući da može učiniti da pilula poput aspirina deluje i do 40 procenata.

Kofein je jedan od najpopularnijih napitaka koji nekada može pomoći kod glavobolje Foto: Shutterstock

Jedite hranu koja sadrži luk i beli luk

Iako nisu idealna hrana zbog jakog mirisa, odlični su za borbu protiv glavobolje, napominje dr Lin Anderson, neuropatolog u Los Anđelesu.

Pojedite ananas

Svež ananas sadrži bromelain – enzim koji pomaže telu da razgradi proteine, poboljšava varenje i ima antiinflamatorna svojstva, i smanjuje bol.

Jedite začinjenu hranu

Ako ste ljubitelj začinjene hrane, ovo su dobre vesti jer je to jedan od načina da držite glavobolje pod kontrolom. Kapsaicin je hemijsko jedinjenje koje se nalazi u ljutim papričicama i sastojak je mnogih prirodnih lekova protiv bolova.

Koristite origano

Ako niste ljubitelj arome origana, možete koristiti njegovo ulje za inhalaciju ili ga staviti na maramicu i udahnuti nekoliko puta.