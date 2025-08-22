Slušaj vest

Blagotvorna svojstva đumbira su poznata vekovima – od ublažavanja mučnine i problema sa varenjem do jačanja imuniteta. Međutim, nedavna istraživanja otkrivaju da ovaj aromatični koren može da ima značajne koristi i za zdravlje srca i krvnih sudova.

Pokazalo se, naime, da đumbir pomaže u snižavanju krvnog pritiska, nivoa „lošeg“ LDL holesterola i triglicerida i smanjuje upale u telu. Zbog toga se sve više preporučuje kao prirodna podrška kardiovaskularnom zdravlju.

Pomaže u snižavanju krvnog pritiska

Nekoliko studija je pokazalo da suplementi đumbira mogu da pomognu u smanjenju sistolnog krvnog pritiska (gornjeg). Ovo je važno jer povišen sistolni krvni pritisak tokom vremena stvara dodatno opterećenje na srce i krvne sudove, što povećava rizik od srčanih oboljenja i moždanog udara.

- Određena jedinjenja u đumbiru mogu delovati slično blokatorima kalcijumovih kanala - objašnjava Liz Vajnandi, magistar javnog zdravlja i registrovani dijetetičar i nutricionista sa Državnog univerziteta Ohaja.

Ovi suplamenti pomažu krvnim sudovima da se opuste i usporavaju srčani ritam, čime se snižava krvni pritisak.

Poboljšava nivo holesterola i triglicerida

Đumbir može da pomogne u smanjenju LDL holesterola („lošeg“) i triglicerida – dve vrste masti koje se nakupljaju u arterijama i povećavaju rizik od srčanih oboljenja.

Jedna studija je otkrila da su gojazne osobe koje uzimaju metformin značajno poboljšale nivo holesterola nakon uzimanja do 1,8 grama đumbira dnevno. Njihovi nivoi triglicerida, LDL holesterola i ukupnog holesterola su se smanjili.

Đumbir pomaže u smanjenju LDL holesterola i triglicerida Foto: Shutterstock

Ovaj efekat može da bude rezultat prirodnih fitohemikalija u đumbiru, kao što su polifenoli i flavonoidi, koji pomažu u sprečavanju stvaranja holesterola.

- Aktivni sastojci u đumbiru mogu da inhibirati sintezu holesterola u jetri, povećati lučenje žučne kiseline i pojačati aktivnost enzima koji razgrađuju masti - rekla je dr Lindzi Maloun, instruktorka ishrane na Medicinskom fakultetu Univerziteta Kejs Vestern Rezerv.

Pomaže u borbi protiv upale

Hronična upala je jedan od glavnih uzroka srčanih oboljenja.

- Đumbir je bogat fenolnim jedinjenjima poput gingerola, šogaola i paradola, koja imaju snažno antiinflamatorno dejstvo - objašnjava Maloun.

Jedna studija je pokazala da dnevni unos dva grama đumbira tokom tri meseca smanjuje upalne procese u telu. Ovo se može desiti iz više razloga.

- Neke fitohemikalije pomažu u kontroli bakterija, virusa i drugih mikroba jačanjem našeg imunog sistema - kaže Vajnandi. Druge pomažu u neutralizaciji slobodnih radikala koji mogu oštetiti ćelije u našem telu.

Štiti od ateroskleroze

Ista biološki aktivna jedinjenja u đumbiru mogu imati i antioksidativne efekte, objašnjava Maloun. Antioksidansi pomažu u zaštiti ćelija, uključujući one u srcu i krvnim sudovima, od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima.

Istraživanja sugerišu da ovi antioksidativni efekti mogu pomoći u sprečavanju ateroskleroze Foto: Shutterstock

Istraživanja sugerišu da ovi antioksidativni efekti mogu pomoći u sprečavanju ateroskleroze – stanja u kojem se plak nakuplja u arterijama, povećavajući rizik od srčanog udara, moždanog udara i srčane insuficijencije, piše Verywell Health.

Podržava zdrav nivo šećera u krvi

Istraživanja pokazuju da đumbir može pomoći u kontroli šećera u krvi, naročito kod osoba sa dijabetesom tipa 2. Njegovo aktivno jedinjenje, 6-gingerol, pospešuje transport glukoze iz krvotoka u mišićne ćelije, čime se snižava nivo šećera i poboljšava osetljivost na insulin.

U jednoj studiji, osobe sa dijabetesom tipa 2 koje su tri meseca unosile 1, 6 grama đumbira dnevno, imale su značajno smanjenje glukoze na prazan stomak, insulina i HbA1c (pokazatelja dugoročne kontrole šećera).

Takođe, neka istraživanja ukazuju da đumbir može da smanji insulinsku rezistenciju, koja je faktor rizika za kardiovaskularne bolesti.

Da li bi trebalo da dodate suplemente u svoju ishranu? Đumbir, iako deluje kao običan začin, bogat je prirodnim jedinjenjima koja mogu da pomognu u snižavanju pritiska, holesterola i upala, čime štiti srce. Ipak, zbog razlika u doziranju i oblicima, savetuje se oprez – pre upotrebe suplemenata najbolje je konsultovati se s lekarom.